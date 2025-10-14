Maserati Grecale Tributo Il Bruciato: il Tridente si da alle one-off

Quando il Tridente incontra Bolgheri: Maserati Grecale Tributo Il Bruciato celebra il design, il vino e l’eccellenza italiana

Bolgheri, terra di vento, di viti e di luce dorata. Lì dove l’aria profuma di mare e di legno stagionato, nasce l’incontro tutto italiano tra Maserati e Marchesi Antinori. Il risultato? Grecale Tributo Il Bruciato, una serie speciale che mette insieme due simboli del saper fare italiano — uno con le ruote, l’altro nel calice.

Maserati Grecale Il Bruciato, il colore cambia secondo la luce

L’eleganza ha il colore del vino

Il corpo della Grecale si veste di Alchimia Scarlatta, una tinta che sembra viva, mutevole come un Brunello al sole. Il segreto sta in un pigmento chiamato Chromaflair: bordeaux alla base, riflessi di rame e lampi di lampone che cambiano tono con la luce.

Guardala da un lato e sembra cremisi, spostati di un passo ed è quasi oro rosato. Un gioco di sfumature che pare rubato a un sommelier con la passione per la carrozzeria per un SUV tutto da mescere.

Sotto, i cerchi da 21 pollici Pegaso Forgiati o Crio Fuoriserie, con pneumatici maggiorati al posteriore, esaltano la muscolatura dell’auto. Le pinze freno nere e il logo Fuoriserie sulla fiancata completano un look da Gran Cru automobilistico.

Maserati Grecale Il Bruciato, la selleria

Dentro, profuma di artigianato italiano

L’abitacolo, rivestito in pelle Tan e Dark Red, è un piccolo salotto di lusso. I sedili sfoggiano la tipica lavorazione a “cannelloni”, i poggiatesta il Tridente in rosso scuro.

La colonna sonora? Quattordici altoparlanti Sonus faber che diffondono note perfette, mentre il tetto panoramico lascia entrare il sole toscano.

È un viaggio multisensoriale, quello sulla Grecale one-off per Marchesi Antinori: visivo, tattile, sonoro. Persino olfattivo, proprio come un buon bicchiere di vino (il riferimento è al Bolgheri Il Bruciato, ca va sans dire).

Marchesi Antinori Il Bruciato

Tradizione e tecnica, in perfetto equilibrio

Il progetto nasce da Maserati Fuoriserie, il programma di personalizzazione che trasforma ogni vettura in un pezzo unico. «Grecale Tributo Il Bruciato», spiega Giovanni Perosino, Chief Marketing & Communication Officer del Tridente, «è un omaggio all’eccellenza italiana: unione di design, artigianato e innovazione. Ogni curva racconta una storia, ogni viaggio è un’esperienza».

E se lo chiedete a Renzo Cotarella, CEO di Marchesi Antinori, vi risponderà che questa collaborazione è come un’annata difficile diventata grande: «Come un vino importante, anche un’auto deve saper rendere l’ordinario straordinario, con identità, eleganza e piacere».

Maserati Grecale Il Bruciato celebra due eccellenze italiane

La vera essenza del “vivere all’italiana”

Più che una vettura, Grecale Tributo Il Bruciato è un manifesto: Driving the essence of Italian living. È il viaggio da Modena a Bolgheri senza fretta, il profumo dell’asfalto caldo che si mescola a quello del mosto, la sintesi tra prestazione e poesia.

Un brindisi al made in Italy, con il Tridente in una mano e un calice nell’altra.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/10/2025