Porsche 911 Classic Club Coupé: come ti resuscito una 996 del 1998!

In appena due anni e mezzo, questa magnifica Porsche 911 Carrera (996) usata del 1998 è stata trasformata in un’irripetibile Porsche 911 Classic Club Coupé. Un pezzo unico da collezione restaurata nei minimi dettagli su iniziativa del Porsche Club of America (PCA): il più grande (e antico) Club al mondo riservato agli appassionati del marchio di Stoccarda (qui il nostro approfondimento su 911 Targa Porsche 911 Design 50th Anniversary Edition). L’auto - ritrovata in stato d’abbandono dal Direttore Esecutivo di PCA Vu Nguyen in Virginia (Stati Uniti) - è stata riportata al centro Porsche Classic vicino a Zuffenhausen. Lì si è proceduto a un restauro approfondito con smontaggio totale dei componenti e rafforzamento della carrozzeria con parti originali e di ultima generazione.

Porsche 911 Classic Club Coupé: il 3/4 frontale

LOOK TRAVOLGENTE I dettagli più interessanti di questa 911 Classic Club Coupé includono: la vernice Sport Grey Metallic con strisce in grigio Sport metallizzato e contorni Club Blue, il tetto a doppia cupola (rigonfiamento per i piloti più alti), i cerchi Fuchs e lo spoiler posteriore in fibra di vetro a coda di rondine della 911 Carrera RS 2.7 1972. Tecnicamente l’auto può essere considerata a tutti gli effetti una 911 GT3 di seconda generazione (996.2), incluso il suo sei cilindri Boxer aspirato da 3,6 litri e 381 CV. Anche il telaio e i freni provengono dalla GT3 996.2.

Porsche 911 Classic Club Coupé: il posteriore

UNA SCOMMESSA VINCENTE Tutte le modifiche meccaniche apportate alla 911 Classic Club Coupé (qui Porsche 992 Chocolate Look) sono state valutate attentamente da un team di esperti della Porsche Individualization and Classic, della Porsche Cars North America e della Porsche Development Center di Weissach. ''La 996 è ingiustamente messa in ombra da altre versioni della 911. Ecco perché abbiamo deciso di sceglierla come punto di partenza per dimostrare tutto ciò Porsche Classic e il programma Sonderwunsch di Porsche AG sono in grado di fare'', afferma Alexander Fabig, Responsabile della divisione Individualisation and Classic.

Porsche 911 Classic Club Coupé:gli interni

ABITACOLO LUXURY All’interno, le sezioni centrali dei sedili e i pannelli porta sono rivestite in tessuto con motivo pied de poule. Il resto dell’abitacolo è un tripudio di pelle nera con accenti grigio ardesia, che si sposano alla perfezione con il padiglione in Alcantara traforato. Le cuciture Club Blue decorano poi il volante e il ricamo ''911 Classic Club Coupe'' sui poggiatesta. 911 Classic Club Coupé è dotata inoltre di un sistema d’infotainment all’avanguardia: il Porsche Classic Communication Management Plus con tanto di Apple CarPlay e Android Auto.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 22/03/2022