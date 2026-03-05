Nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio: come cambiano con il facelift

Sorprese le nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio camuffate: il facelift si avvicina con modifiche al design e all'abitacolo

Le nostre spie nel Nord Europa non dormono mai. E questa volta hanno immortalato due prototipi di Maserati con un camuffamento che lascia poco spazio all'immaginazione: una GranCabrio nella variante elettrica Folgore e una GranTurismo con motore termico sotto al cofano, entrambe con il frontale pesantemente mascherato. Il messaggio è chiaro: per le due sportive del Tridente si avvicina l'ora del restyling.

Nuova Maserati Gran GranCabrio, il frontale

Dentro e fuori

Le plastiche di copertura abbondanti lasciano intuire modifiche significative all'anteriore, ma quasi certamente le novità non si fermeranno lì: ci si aspetta qualche ritocco anche al posteriore.

Ancora più interessante, però, è il comportamento dei piloti: non appena il fotografo si è avvicinato, hanno coperto di istinto la zona della plancia e della console centrale. Un gesto involontario che vale più di mille comunicati stampa e che fa pensare a un abitacolo rinnovato, con aggiornamenti all'infotainment e al cruscotto.

Nuova Maserati Gran GranCabrio, gli interni camuffati

I motori? Quelli restano

Sotto al cofano, invece, non aspettarti rivoluzioni. La gamma termica si è appena allargata con l'introduzione della GranTurismo e GranCabrio Modena — la versione d'accesso aggiunta solo qualche mese fa — che porta in dote 490 CV dal collaudato V6 biturbo Nettuno da 3,0 litri. Non c'è motivo di cambiare una formula che funziona.

Per la Folgore, la variante 100% elettrica, il discorso è leggermente diverso: con 761 CV di potenza, le prestazioni non sono certo il problema. Semmai, con il facelift Maserati potrebbe cogliere l'occasione per ottimizzare autonomia ed efficienza — due voci dove c'è sempre margine di miglioramento, indipendentemente dalla potenza disponibile.

Nuova Maserati GranCabrio Folgore in ricarica

Quando arriva

Tempi e dettagli ufficiali sono ancora da definire, ma la quantità di mascheratura suggerisce che il debutto non sia poi così lontano. Nel frattempo, le foto spia continuano ad alimentare l'attesa — e anche un po' la voglia di vederle finalmente senza veli.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/03/2026