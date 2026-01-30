L'offerta del giorno

C'è un posto dove GranTurismo Folgore te la regalano (si fa per dire)

Avatar di Lorenzo Centenari, il 30/01/26

16 minuti fa - Sulla EV, concessionari Maserati USA praticano sconti di oltre il 40%

Serve smaltire gli stock 2025, e così i concessionari Maserati USA praticano sconti di oltre... 80.000 dollari!

Se credevi che per portarti a casa una Maserati GranTurismo Folgore ti servisse l’eredità di uno zio d'America, Maserati ha deciso di darti una mano. Una mano piuttosto generosa, perbacco! Ma solo se sei... nipote d'America.

Sfogliando i web magazine stranieri a caso, tra questi Jalopnik, abbiamo poc'anzi appreso che a gennaio 2026 i concessionari Maserati negli Stati Uniti praticano, sui modelli 2025 di GranTurismo Folgore e GranCabrio Folgore ancora in stock, uno sconticino di 85.000 dollari. Sono circa 81.000 euro al cambio attuale.

Maserati GranTurismo Folgore: negli USA è giga-sconto

Sì sì, hai letto bene. La coupé elettrica partiva da circa 200.000 dollari e ora si trova a quota 115.000. Da par suo, la scoperta scende in picchiata da 208.000 a 123.000 dollari.

Tradotto in percentuale: un bel 41-43% di riduzione. Roba che normalmente vedi nei saldi di fine stagione del discount di periferia, non nel listino di un marchio che ha fatto dell'esclusività un marchio di fabbrica.

85.000 dollari di sconti anche su GranCabrio Folgore

La mossa è abbastanza chiara: smaltire le ultime elettriche “vecchia generazione” (non proprio andate a ruba), prima che arrivino i modelli 2026. E prima che la strategia del Tridente - probabilmente - torni a fare i conti con un po’ più di benzina nel serbatoio.

Intanto il povero Grecale Folgore si accontenta di “soli” 40.000 dollari di incentivo. Ma su un prezzo di listino di ''soli'' 110.000 dollari circa. Quindi fa sempre un bel -36%.

Grecale Folgore

Rispetto massimo per chi le ha comprate a prezzo pieno. Per tutti gli altri, però, da quelle parti è arrivato il momento di farci un pensierino: una GranTurismo Folgore a tre motori e 761 CV a questo prezzo è oggettivamente un affare che grida “corri, prima che cambi idea”.

Quindi (solo se stai leggendo da una spiaggia di Miami): ma se Maserati ha deciso di abbassare le pretese, perché non dovresti approfittarne? 

Senza fare troppa ironia, però: il Tridente resta sacro. Solo… un po’ più economico. Solo per oggi.

