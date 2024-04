Maserati GranCabrio Folgore 2024, (non) un fulmine a ciel sereno

Dopo la presentazione in live streaming, Maserati ha finalmente mostrato la sua ultima creazione ''Made In Thunder'', la GranCabrio Folgore, una cabriolet elettrica che promette prestazioni...elettrizzanti. Il nome ''Folgore'', come sappiamo, identifica la gamma a zero emissioni del Tridente di Modena e in questo caso si riferisce alla tecnologia avanzata da 800 V che ha preso ispirazione dalla Formula E. Campionato a cui Maserati partecipa. Condividendo l'essenza con la GranTurismo, la GranCabrio Folgore sfoggia un design che bilancia eleganza e sportività. La sua architettura sfrutta materiali leggeri come alluminio, magnesio e acciaio ad alte prestazioni. Il passaggio dal tetto rigido alla capote retrattile è stato gestito con maestria, mantenendo le proporzioni classiche che i fan di Maserati non potranno non apprezzare.

Maserati GranCabrio folgore: la capotte in tela si ritrae fino a 50 km/h

COME É FATTA Il design esterno cattura l'attenzione con fari verticali, griglia anteriore tridimensionale e luci posteriori Full LED ereditate dalla GranTurismo. Un tocco distintivo è il ''cofango'', che unisce cofano e parafango in un unico elemento. La capote in tela, disponibile in vari colori, si apre in soli 14 secondi, permettendo di godersi il sole in movimento fino a 50 km/h. E per chi proprio non sa rinunciari, per i giorni più freddi c'è una airscarf di serie e un paravento opzionale per ridurre le turbolenze. Ruote sfalsate più grandi al posteriore conferiscono alla GranCabrio una postura aggressiva, con una scelta di cinque tinte per la carrozzeria e altrettante per la capotte. Le pinze dei freni possono essere nere o rame scuro anodizzato, a seconda della versione. All'interno, l'abitacolo riflette l'essenza di modelli di nuova generazione come la MC20 e la GranTurismo. Con il Maserati Intelligent Assistant, un display touchscreen, un orologio digitale e un optional Heads-up Display, l'esperienza di guida è resa ancora più tecnologia e coinvolgente.

Maserati GranCabrio folgore: gli interni sono un compromesso di eleganza, lusso e sportività

TRE MOTORI ELETTRICI Sotto il cofano, la GranCabrio è alimentata da tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori, con una potenza combinata di oltre 1.200 CV (valore di picco). Il torque vectoring permette una distribuzione ottimale della coppia mentre l'impianto frenante deriva direttamente dalla MC20. La batteria, prodotta a Torino, ha una capacità di 92,5 kWh, alimentando costantemente circa 750 CV alle ruote.Infine, con quattro modalità di guida - MAX RANGE, GT, SPORT e CORSA - la GranCabrio Folgore si adatta a ogni desiderio: dalla crociera rilassante all'adrenalina pura. Un ultimo appunto sul prezzo: benché si tratti del non plus ultra della tecnologia Maserati, la Folgore GranCabrio costa meno della Trofeo con motore V6. L'ultima elettrica parte da un listino di 210.700 euro mentre per la versione con il Nettuno il prezzo parte da 235.800 euro.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 16/04/2024