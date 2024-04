Nuova Maserati GranCabrio Folgore, scoprila in diretta streaming

Non potrà fregiarsi del titolo di prima vettura aperta a propulsione elettrica in senso assoluto. Trascurando nuova Tesla Roadster, la spider ''fantasma'' (ma la prima edizione risale al 2008), se si esclude inoltre MG Cyberster (già vista, ma non ancora in commercio), prima di lei venne anche Mini Electric Cabriolet, benché fosse una serie limitata (ma è in arrivo la nuova generazione). Esotici prototipi a parte, a Maserati GranCabrio Folgore resta pur sempre il primato di prima convertibile di lusso a quattro posti a trasformarsi in auto elettrica: non proprio un premio di consolazione. Altro ''Giorno di Tuono'', oggi lunedì 15 aprile 2024: alle ore 20.00 in punto, la presentazione di GranCabrio EV, un mese e mezzo dopo la presentazione di GranCabrio di nuova generazione. Clicca qui sotto all'ora X e cena con in sottofondo una diretta streaming da leccarsi i baffi. Qualche news in anteprima? Beh, incrocia l'aspetto di nuova GranCabrio con la scheda tecnica di Granturismo Folgore e hai già tutto quello che ti serve.

HIGH VOLTA SPIDER L'immagine di copertina della video world premiere non cita espressamente il nome del modello, ma è sicuro che si tratti di GranCabrio Folgore, e non di MC20 Folgore (che è comunque la prossima ad entrare in scena). Per GranCabrio full electric, dunque (vedi in gallery i nostri spy shot di un anno fa), stesso design della versione col V6 Nettuno sotto il cofano, fatta eccezione semmai per calandra e paraurti ad hoc. E per la scritta Folgore sopra le triple branchie laterali, of course. Quanto al pacco motore-batterie, aspettiamoci lo stesso schema che elettrifica anche Granturismo Folgore: triplo motore elettrico, potenza di sistema di 761 cv, coppia a 1.360 Nm, un upgrade risulta improbabile (ma anche un downgrade). L'architettura trimotore preleverà energia da accomulatori da 83 kW i quali (visto il peso maggiore rispetto a Granturismo) restituiranno un grado di autonomia leggermente inferiore (400 km anziché 430?). Grazie all'architettura a 800 volt, ricarica rapida fino a 270 kW di potenza e recupero dell'80% del contenuto energetico (partendo dal 20%) in meno di 20 minuti. Per l'identikit completo (e molto più preciso di questa preview), riaggiorniamoci dopo la digital premiere.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/04/2024