A me gli occhi: nuova Maserati GranCabrio, GT rubacuori. Video

Debutta in grande stile la nuova GranCabrio 2024, gemella con tetto in tela della Maserati GranTurismo. Bella e... impossibile

In tutta la sua bellezza, con tutta la sua eleganza, portando con sé un fascino unico e difficilmente imitabile; signore e signori, la nuova Maserati GranCabrio ha fatto il suo debutto. Con la capote in tela che si apre per rivelare quattro sedili e un motore da 550 CV, questa cabriolet incarna perfettamente lo spirito del lusso e dell'avventura senza compromessi. Niente toni volgari o eccessi di stile, ma un gusto sobrio delle forme e un insieme equilibrato di dettagli. La GranCabrio conserva l'ottimo motore 3.0 V6 Nettuno, il cambio automatico a 8 marce e la trazione integrale. È una vettura che unisce prestazioni mozzafiato con il piacere di guida open-air, ma per goderne è necessario pagare un prezzo...molto caro. Ma di questo ne parleremo soltanto alla fine, prima, tutto su nuova Maserati Gran Cabrio 2024. Iniziamo con un mini video social di anteprima.

DESIGN Il design della GranCabrio 2024 è pressoché identico alla sua gemella con tetto rigido (qui tutte le informazioni sulla GranTurismo), con linee fluide che conferiscono al disegno della carrozzeria una sensazione di dinamismo. Il frontale con fari verticali e la coda con luci full LED sono alcuni dei dettagli che riconfermano il carattere fortemente ispirato al passato Maserati, ma reinterpretato secondo i canoni estetici contemporanei. Quando si apre la capote, la GranCabrio rivela il suo vero splendore: i quattro sedili finemente rifiniti, gli interni tecnologici e lussuosi con il comando sul display centrale per viaggiare con il vento tra i capelli, che permette - tenendolo premuto - un'apertura intuitiva e comoda anche in movimento in soli 14 secondi - 16 per la chiusura - e fino a 50 km/h. E per chi desidera ancora più comfort, c'è persino un sistema scalda-collo regolabile su tre velocità, per poter affrontare l'inverno sempre con grande stile.

Nuova Maserati GranCabrio 2024: dettaglio Trofeo

MOTORE Ma la GranCabrio non è solo bellezza, è anche - e soprattutto - potenza e prestazioni. Al momento del debutto, sarà disponibile soltanto la versione Trofeo con motore V6, 3.0 litri ''Nettuno'' da 550 CV - il massimo che si possa chiedere - che ruggisce sotto il cofano e permette a questa vettura di raggiungere una velocità massima di 316 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. La distribuzione dei pesi, con il 51% davanti e il 49% dietro, assicura un'ottima maneggevolezza, supportata dalla trazione integrale e dal cambio automatico a 8 rapporti. Con modalità di guida che spaziano dal Comfort alla Corsa, la GranCabrio offre un'esperienza su strada su misura per ogni esigenza. Inoltre, con materiali leggeri come l'alluminio e l'acciaio che compongono la sua struttura, la Maserati GC è agile e reattiva, anche nelle curve più impegnative, sebbene il peso complessivo sia aumentato di 100 kg rispetto alla GranTurismo. Nei prossimi mesi la gamma sarà completata con l'introduzione della versione elettrica Folgore (qui le prime informazioni a riguardo).

Nuova Maserati GranCabrio 2024: tra le novità c'è l'Air scarf per guidare con la capotte aperta anche in inverno

PREZZI Al momento, Maserati non ha ancora comunicato un prezzo e un periodo di riferimento per l'arrivo nelle concessionarie della nuova GranCabrio. Possiamo comunque ipotizzare che il listino richieda un aumento compreso tra i 20 e i 30 mila rispetto alla GranTurismo, portando la cifra complessiva attorno ai 230 mila euro. Non sono pochi, ma stiamo certamente parlando di una delle automobili più desiderabili e affascinanti del suo segmento.