Officine Fuoriserie Maserati: apre a Modena un reparto per il lusso su misura

Nel cuore dello stabilimento storico di Maserati a Modena nasce Maserati Officine Fuoriserie, un'area dedicata alla personalizzazione delle vetture del Tridente.

Qui, ogni dettaglio è pensato per soddisfare i desideri dei clienti, grazie a un processo di configurazione esclusivo e una nuova linea di verniciatura innovativa.

Un'esperienza su misura

Il programma Fuoriserie consente di personalizzare ogni aspetto della vettura: colori della carrozzeria, materiali degli interni e finiture esclusive. I clienti possono contare sull'assistenza di designer dedicati per realizzare la propria Maserati ideale.

Due collezioni esclusive

Maserati Fuoriserie offre due livelli di personalizzazione:

Collezione Corse : ispirata al motorsport, con livree iconiche, colori heritage e materiali pregiati.

Collezione Futura: dedicata agli amanti dell'innovazione, con finiture sperimentali e materiali tecnologicamente avanzati.

Bespoke: l'eccellenza della personalizzazione

Per chi desidera un'auto unica, il livello Bespoke permette poi di creare modelli esclusivi, realizzati in collaborazione diretta con il team creativo Maserati.

Tecnologia e artigianalità

Le Officine Fuoriserie rappresentano il perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione. La nuova area di verniciatura, estesa su 4.000 m2, introduce tecnologie avanzate che consentono un'ampia gamma di colori e finiture personalizzate.

Un processo all’avanguardia

Il processo di verniciatura si articola in tre fasi: pulizia, applicazione automatizzata e cottura a 80°C. Ogni dettaglio viene rifinito artigianalmente, garantendo un risultato impeccabile.

Modelli coinvolti

Ogni giorno, fino a 24 vetture possono essere personalizzate nella nuova linea di verniciatura. I modelli disponibili includono Grecale, MC20, GT2 Stradale, GranTurismo e GranCabrio.

Un tributo all'arte Bauhaus

Per celebrare l’apertura delle Officine, Maserati presenta MC20 Cielo ''Less is More...?'', un modello One-Off ispirato al Bauhaus. La livrea esclusiva presenta geometrie stilizzate e colori iconici reinterpretati con un tocco Maserati.

Dettagli unici

La vettura sfoggia cerchi Corsa Forgiati Opachi con combinazioni cromatiche diverse su ogni ruota e badge personalizzati, riflettendo un'estetica artistica e raffinata.

Cos'è il programma Maserati Fuoriserie?

Il programma Fuoriserie permette di personalizzare ogni dettaglio della propria Maserati, offrendo opzioni esclusive di design, materiali e colori.

Dove si trovano le Officine Fuoriserie Maserati?

Le Officine Fuoriserie si trovano nello stabilimento Maserati di Modena, il cuore produttivo del brand da oltre 80 anni.

Quali modelli si possono personalizzare con Fuoriserie?

Il programma è disponibile per modelli come Grecale, MC20, GT2 Stradale, GranTurismo e GranCabrio.

Quali sono le differenze tra le collezioni Corse e Futura?

La Collezione Corse si ispira alla storia del motorsport Maserati, mentre la Collezione Futura sperimenta materiali innovativi e finiture tecnologiche.

Cosa distingue la verniciatura delle Officine Fuoriserie?

La nuova area di verniciatura offre tecnologie avanzate e rifiniture artigianali, garantendo una qualità superiore e una gamma cromatica ampia e in continua evoluzione.

Cos'è la Maserati MC20 Cielo ''Less is More...?''?

Si tratta di un modello One-Off Fuoriserie ispirato all’arte Bauhaus, con livrea geometrica e dettagli esclusivi progettati per un cliente speciale.

