Maserati GranTurismo 110 Anniversario, la storia in un lampo

GranTurismo 110 Anniversario solo in edizione full electric Folgore, in due configurazioni di colore. E in 110 esemplari. Fotogallery

Per celebrare 110 anni di ''performance, design, artigianalità, unicità e tecnologia'', Maserati sceglie il modello GranTurismo (qui in versione Trofeo) e lancia una serie speciale che sintetizza al meglio tutti i valori del brand. Perché Granturismo Folgore? Perché anche in versione 100% elettrica, l'iconica vettura del Tridente ''coniuga prestazioni sportive con il comfort tipico delle viaggiatrici di lusso, oltre a proiettarsi nel futuro''. Sfoglia la gallery e rifatti gli occhi.

Maserati GranTurismo 110 Anniversario - Tre quarti anteriore

DUE CONFIGURAZIONI Maserati GranTurismo 110 Anniversario sarà realizzata in tiratura limitata (110 esemplari, come gli anni da festeggiare) e arriverà in due configurazioni cromatiche (55 per ognuna): la prima in color Rame Folgore, la seconda nell’esclusivo colore Blu Inchiostro, entrambe con finiture dedicate, speciali cerchi con dettagli “black and copper” e rispettivamente interni in Econyl denim o black e cuciture in color rame o blu.

Maserati GranTurismo 110 Anniversario - Interni

LOGO AD HOC Tutti gli esemplari sono contraddistinti dal logo creato in esclusiva per l’anniversario: un Tridente, seguito dalla cifra “110” con particolare lettering inclinato, che si trova sul C pillar e rappresenta ''la dinamicità e la capacità di innovazione del Marchio attraverso 110 anni di storia''. Lo stesso logo, tra l'altro, viene posto anche sulla monoposto elettrica Tipo Folgore che parteciperà il prossimo 7 dicembre a San Paolo in Brasile alla prima gara della stagione 11 della massima serie totalmente elettrica, il campionato ABB FIA Formula E World Championship. La monoposto scenderà in pista con la nuova livrea blu e rose gold, impreziosita del logo-tributo 110 accanto all’abitacolo.

Maserati GranTurismo 110 Anniversario - il logo

UNVEILING GranTurismo 110 Anniversario debutta su strada all’interno del programma della Tridente Experience, una due giorni voluta da Maserati per celebrare l’importante anniversario insieme ai suoi ospiti e ai clienti più appassionati. La serie limitata, in entrambe le configurazioni Rame Folgore e Blu Inchiostro, è protagonista sabato 30 novembre con uno unveiling presso lo showroom di Viale Ciro Menotti a Modena, dove i partecipanti saranno immersi ''nella storia ultracentenaria e nella moderna identità del brand''.

Pubblicato da Francesco Irace, 29/11/2024