Maserati GranCabrio: arriva l'entry level. Ha 490 CV!

Maserati GranCabrio 490 CV è la nuova versione del celebre modello convertibile a quattro posti, presentata all'evento The I.C.E. St. Moritz insieme con la one-off GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E., una creazione unica, sviluppata all'interno del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

Maserati GranCabrio 490 CV, la nuova entry level

GranCabrio 490 CV: potenza e stile senza compromessi

Motore e prestazioni

La GranCabrio 490 CV combina la potenza del motore V6 Nettuno Twin Turbo da 3.0 litri con l'eleganza del design Maserati. Grazie ai suoi 490 CV, questa cabriolet di lusso raggiunge una velocità massima di 300 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi. Di serie ha:

Trazione integrale (AWD) di serie per una guida stabile e sicura in ogni condizione.

Sospensioni pneumatiche per un perfetto equilibrio tra sportività e comfort.

Capote retrattile in tessuto per un'esperienza open-air senza pari.

Un design raffinato e personalizzabile

Presentata in una esclusiva colorazione Verde Giada, la GranCabrio si distingue per dettagli di alta gamma:

Pinze freno nere e cerchi differenziati, da 20'' anteriori e 21'' posteriori in finitura Crio (Imola) diamantata nera lucida.

Interni in pelle pieno fiore traforata color ghiaccio , con logo del Tridente ricamato sui poggiatesta.

Sistema audio premium Sonus Faber con 19 altoparlanti per un'acustica perfetta.

Fari full LED adattivi con finitura scura per un look ancora più aggressivo.

Maserati GranCabrio Trofeo ONE fo ONE - THE I.C.E.

Novità 2025: GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E.

La Maserati GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E. rappresenta l'essenza del lusso su misura e mostra alcune delle possibilità del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

Questa versione speciale, presentata a St. Moritz, è caratterizzata da una livrea esclusiva Ice Liquid tri-coat, una vernice metallizzata in tre strati ispirata al fascino del lago ghiacciato dell'Engadina.

Dettagli di lusso e sportività

Badge personalizzati e prese d'aria laterali Gloss White per un tocco di esclusività.

Cerchi forgiati Astreo con pinze freno blu lucido , in perfetta armonia con il design dell'auto.

Capote in tessuto Blue Marine, che si apre su un abitacolo raffinato in pelle color ghiaccio e finiture in carbonio 3D touch.

Maserati GranCabrio 490 CV, i sedili

Maserati GranCabrio 2025: versioni e prezzi

Con l'ultima versione presentata a St. Moritz, Maserati ha ampliato l'offerta della GranCabrio, rendendola disponibile in tre varianti:

GranCabrio 490 CV con motore V6 Nettuno Twin Turbo - da 169.600 euro. GranCabrio Trofeo 550 CV, sempre con motore V6, per prestazioni ancora più elevate - da 210.800 euro GranCabrio Folgore 100% elettrica, con 761 CV - da 210.800 euro.

Inoltre, dal marzo 2025, sarà possibile ordinare il nuovo Sports Exhaust, progettato per esaltare il sound iconico del motore Maserati e offrire un'esperienza di guida ancora più emozionante.

Crea la tua Maserati GranCabrio ideale con l'aiuto del configuratore ufficiale Maserati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/02/2025