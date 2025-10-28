Maserati MCPura Carabinieri: la supercar italiana corre al servizio della vita

Maserati ha presentato la MCPura durante l’estate e ora la supercar del Tridente entra ufficialmente nel Corpo dei Carabinieri.

Si tratta di una novità assoluta per la casa modenese, che amplia così la sua presenza istituzionale con un modello destinato a missioni di emergenza.

Maserati MCPura Carabinieri: la supercar italiana entra nell'Arma per il trasporto organi

Motore V6 da 630 CV

La Maserati MCPura (guarda la homepage di Maserati) è una versione evoluta della MC20, con un telaio monoscocca in fibra di carbonio e un motore V6 biturbo Nettuno da 3,0 litri, capace di sviluppare 630 CV e 730 Nm di coppia. Il cambio a doppia frizione a otto rapporti trasferisce la potenza all’asse posteriore, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima superiore ai 320 km/h.

Maserati MCPura Carabinieri: motore V6 Nettuno da 630 CV per assolvere servizi speciali

Una supercar per missioni urgenti

La Maserati MCPura Carabinieri sarà impiegata nel trasporto urgente di organi e sangue, seguendo l’esempio della Lamborghini Huracán della Polizia di Stato (guarda la Lamborghini Huracán della Polizia). La livrea blu e bianca con fregi rossi, insieme alle luci a LED, identifica chiaramente il veicolo d’emergenza.

Maserati MCPura Carabinieri: l'abitacolo della sportiva italiana adattato al trasporto urgente

Interni e dotazioni dedicate

L’abitacolo presenta comandi aggiornati, finiture in fibra di carbonio e sedili Sabelt in microfibra. Gli interni includono anche alloggiamenti e sistemi specifici per garantire la sicurezza del materiale trasportato.

Maserati MCPura Carabinieri: consegnata anche una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Anche l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Accanto alla Maserati, i Carabinieri hanno ricevuto una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio con motore V6 biturbo da 520 CV, anch’essa adattata per interventi rapidi e missioni di supporto sanitario.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/10/2025