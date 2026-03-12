Quei rumour che Stellantis apre a Xiaomi e XPeng e che Maserati...

Il Gruppo starebbe valutando investimenti cinesi nelle attività europee, possibili quote nel Tridente e accesso agli impianti

Ebbene sì, pare che Stellantis stia seriamente valutando accordi con i colossi cinesi Xiaomi e XPeng per rimettere in carreggiata le sue operazioni europee.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, i vertici del Gruppo avrebbero già incontrato i due Costruttori per discutere un ventaglio di opzioni: dall’ingresso dei partner orientali nel capitale di alcuni marchi - Maserati inclusa - fino all’accesso diretto agli impianti produttivi europei.

Xpeng entra in affari con Stellantis?

L’idea, confermata anche da Reuters e ripresa da diverse testate internazionali, è semplice nella teoria e complessa nella pratica: far entrare capitali freschi e know‑how cinese per ristrutturare il business europeo, mentre Stellantis concentra i propri investimenti sulle Americhe.

Sul tavolo c’è dunque pure la questione Maserati: non una novità assoluta, visto che negli ultimi anni il Tridente è stato ciclicamente accostato a potenziali investitori esteri.

Ma questa volta, con XPeng e Xiaomi in prima fila, lo scenario assume contorni più concreti. E più delicati. Bloomberg parla esplicitamente della possibilità che i due Gruppi acquisiscano quote del marchio modenese, oggi in difficoltà strutturale e produttiva.

Maserati finisce ''in mano'' ai cinesi?

Il tutto si inserisce in un contesto in cui Stellantis ha già aperto la strada a partnership cinesi: basti pensare all’alleanza con Leapmotor, che ha portato alla produzione di modelli cinesi negli stabilimenti europei del Gruppo e a una rete di distribuzione dedicata nel Continente.

Insomma, per restare competitivi in Europa, serve un ponte verso Oriente. Che sia un matrimonio d’interesse o un fidanzamento tattico, lo scopriremo presto.

Fonti: Bloomberg, Reuters

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/03/2026