Nuova Maserati Grecale 2027, le novità del facelift: ecco come cambia

Il Model Year 2027 della Maserati Grecale è già su strada per i test e per il SUV è in arrivo un leggero restyling. Grazie infatti alle foto spia condivise da Walter Vayr all'interno della sua pagina Facebook, possiamo dare un'occhiata alle novità che sono in arrivo. Il muletto intercettato su strada presenta infatti un leggero camuffamento sulla parte anteriore del SUV (qui la nostra prova) che fa capire che in questa zona arriveranno le principali novità di design.

Maserati Grecale 2027

Un facelift in punta di matita

Le pellicole vanno dunque a coprire il paraurti e la parte bassa del cofano motore. Da quanto si può vedere le modifiche sono state fatte in punta di matita con le prese d'aria che presentano una forma leggermente differente. Ritocchi anche per la griglia ma per il resto non si notano grandi differenze. Probabilmente, alla fine troveremo pure una nuova firma luminosa per i fari ma al momento pare che le novità saranno limitate. Al posteriore invece non sembrano esserci interventi di rilievo. Possiamo ipotizzare che Maserati possa comunque intervenire con qualche ritocco di dettaglio, magari introducendo una nuova grafica per i Gruppi ottici. Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi. Trattandosi di un restyling, è possibile che arrivino nuovi cerchi lega e colorazioni inedite per la carrozzeria.

Maserati Grecale 2027

Novità di motore?

L'esemplare protagonista delle foto spia è la versione Trofeo con V6 di 3 litri da 530 CV. Lo di nota per la presenza del badge Trofeo e sia per i 4 terminali di scarico al posteriore. Con il facelift, per la Grecale 2027 arriveranno novità di motore? Per il momento non lo sappiamo. Non dovrebbero arrivare stravolgimenti in gamma ma visto che Maserati sta lavorando ad un piano di rilancio non è detto che non possa esserci qualche sorpresa. In ogni caso, il SUV continuerà sicuramente a essere proposto sia nelle versioni con motore endotermico (4 cilindri di 2 litri e V6 di 3 litri) e sia nella variante Folgore con un powertrain 100% elettrico. Non rimane quindi che attendere novità sull'arrivo della Maserati Folgore 2027.

Foto spia: Walter Vayr

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 31/03/2026