Maserati cerca il rilancio: arriva un nuovo concept per la svolta?

La fase attuale di Maserati (guarda la homepage di Maserati) è piuttosto complessa, tra gamma ridotta e risultati commerciali inferiori alle attese. Oggi il marchio italiano propone quattro modelli principali: una granturismo, due SUV e una supercar costruita in numeri limitati (guarda Maserati MC20 Cielo).

Un debutto chiave per il futuro del Tridente

Nonostante le difficoltà, il Tridente prepara una risposta concreta: una nuova concept car che potrebbe debuttare al Salone di Parigi del prossimo ottobre. Il progetto rappresenta un passaggio strategico per ridefinire identità e posizionamento del costruttore italiano, in un momento in cui il mercato premium richiede prodotti distintivi e una visione chiara.

Il futuro di Maserati: il rilancio può passare da un concept che debutterà al Salone di Parigi. Qui, MC20

Le parole del capo del design

A guidare questo percorso c’è Gilles Vidal, nuovo responsabile del design europeo di Stellantis, protagonista di una recente intervista con la stampa inglese (leggi l’intervista con Auto Express). Il manager ha dichiarato: ''Quello che stiamo valutando è quale sarà la prossima evoluzione di Maserati''. Riferendosi all’attuale linguaggio stilistico del marchio, ha aggiunto che ''l'aspetto attuale è ormai in un certo senso concluso''.

Vidal ha ricordato anche come la storia estetica della Casa sia cambiata più volte nel tempo: dalle linee morbide degli anni Cinquanta e Sessanta alle forme spigolose degli anni Settanta e Ottanta, fino al ritorno delle curve. Ora, secondo il designer, è il momento di una nuova svolta e: ''… se aspettate qualche mese, vedrete cosa abbiamo in mente''.

Il futuro di Maserati: arriveranno presto novità secondo le parole di Gilles Vidal, a capo del design

Mercato, conti e prossime mosse

Negli ultimi anni il costruttore ha puntato con decisione sull’elettrificazione, salvo poi frenare alcuni programmi. La società ha infatti rinunciato a investimenti per oltre 1,5 miliardi di dollari nei veicoli elettrici.

Il precedente CEO di Stellantis Carlos Tavares aveva attribuito il calo delle vendite soprattutto a un problema di marketing, sostenendo la solidità del brand. Intanto il gruppo dispone di 14 marchi, molti dei quali chiamati a trovare una collocazione più netta all’interno del portafoglio industriale. Secondo voi che modello avrà il compito di risollevare le sorti di Maserati? Una sportiva, un nuovo SUV, una supercar? Diteci la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/04/2026