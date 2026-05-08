Maserati GT2 Stradale Fuoriserie "914", questa supercar è un vero capolavoro

Maserati GT2 Stradale Fuoriserie ''914'' è un esclusivo esemplare unico che la Casa del Tridente ha svelato alla Milano Design Week 2026. Una supercar frutto del lavoro del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, oggi integrato nella nuova divisione Bottega Fuoriserie, che permette di realizzare vettura davvero su misura. Un esemplare da collezione che sposta l'asticella dell'esclusività ancora più in alto.

Un vero capolavoro

La nuova GT2 Stradale Fuoriserie “914” è la massima espressione della sportività Maserati e mostra cosa è possibile fare grazie al programma di personalizzazione Fuoriserie. Linee scolpite, con una carrozzeria rifinita nella tinta Nero Essenza. Si tratta di un nero lucido assoluto. Il cofano affilato, i passaruota muscolosi, l'ala posteriore, il cofano e il tetto in fibra di carbonio a vista riflettono perfettamente il DNA racing della Casa del Tridente. L'esclusività della sportiva è poi ulteriormente esaltata dai dettagli in Giallo Avia Pervia, colore della tradizione Maserati, pensato in omaggio alla città di Modena. Lo troviamo sul badge posteriore e sui badge laterali, sulla scritta sull’ala, sul Tridente al montante C e sulla calandra.

La livrea di questo esemplare unico è poi impreziosita ulteriormente dalla presenza del numero ''914'' impresso sulle fiancate nei colori verde, bianco e rosso. Si tratta di un richiamo alla data del 1914, anno in cui è stata fondata Maserati, uno dei marchi simbolo della tradizione della Motor Valley italiana.

Cura artigianale per l'abitacolo

La stessa esclusività la troviamo anche all'interno dell'abitacolo che presenta rivestimenti in Alcantara nera con cuciture gialle e cinture di sicurezza a quattro punti. I sedili sportivi a guscio sono in carbonio e c'è un badge esclusivo sul tunnel centrale con la numerazione tricolore ''914''.

Motore V6 Nettuno

Il cuore pulsante della Maserati GT2 Stradale Fuoriserie ''914'' è il motore V6 Nettuno nella versione da 640 CV (471kW). Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in appena in 2,8 secondi, mentre la velocità massima è superiore a 320 km/h. La supercar è omologata per l'utilizzo stradale ma ovviamente nasce per dare il meglio in pista dove è possibile sfruttare le sue potenzialità al massimo per divertirsi.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/05/2026