Hyundai Nexo 2026: prova della nuova auto a idrogeno

La Hyundai Nexo 2026 è la seconda generazione del SUV a idrogeno coreano e la terza auto a celle a combustibile che Hyundai porta in produzione di serie, dopo la ix35 Fuel Cell del 2013 e la prima Nexo del 2018.

Non si tratta di un esordio improvvisato: è il risultato di quasi trent'anni di sviluppo continuo iniziati nel 1998, quando l'idrogeno era ancora un argomento di nicchia nell'industria automotive.

Nel frattempo, altri costruttori facevano convegni. Oggi Hyundai detiene la quota di mercato più alta al mondo nella vendita di veicoli FCEV, e la maturità del progetto si percepisce alla guida.

Cos'è l'idrogeno e perché funziona come carburante per auto

Per capire il senso della Hyundai Nexo 2026 occorre partire dai numeri della fisica. La densità energetica gravimetrica dell'idrogeno puro è di circa 33,3 kWh per chilogrammo, oltre cento volte quella delle migliori celle agli ioni di litio attuali.

Su un viaggio lungo questo divario diventa concreto: per coprire 800 km un SUV elettrico a batteria porta con sé, ammesso che sia sufficiente, un pacco da 600-700 kg; l'intero sistema a idrogeno della Nexo, bombole e fuel cell incluse, pesa circa 230 kg.

Le celle a combustibile, poi, non soffrono di autodiscarica e non subiscono il deterioramento ciclico delle batterie. L'unico costo è nel rendimento di conversione elettrochimica, che comporta la perdita di circa la metà dell'energia iniziale, ma fare il pieno in cinque minuti e dimezzare la massa del veicolo è una contropartita non da poco.

Hyundai Nexo 2026 presso una stazione di rifornimento per l'idrogeno

HTWO, la divisione del gruppo Hyundai dedicata all'intero ecosistema idrogeno, punta a costruire una filiera completa che va dalla produzione tramite elettrolisi fino alle applicazioni industriali.

Il gruppo sta sviluppando persino tecnologie capaci di convertire i rifiuti plastici in idrogeno: trasformare la spazzatura in carburante è la cosa più vicina all'alchimia che il mondo dell'auto abbia mai prodotto. L'obiettivo è acquistare 3 milioni di tonnellate di idrogeno all'anno entro il 2035. La Nexo è la vetrina stradale di questa strategia industriale.

Auto a idrogeno: è davvero sicura? Il mito della bomba ambulante

Il timore più comune sulle auto a idrogeno riguarda le bombole a 700 bar, spesso associate all'idea di un’auto bomba. L'idrogeno è infiammabile, ma lo sono altrettanto benzina, GPL e batterie al litio, quest'ultime capaci di innescare incendi complessi difficili da domare.

Nessuno chiama bomba ambulante una Tesla, ma l'idrogeno fa più paura perché non lo conosciamo. La fisica lavora a favore: essendo l'elemento più leggero dell'universo, in caso di perdita l'idrogeno sale e si disperde nell'aria senza ristagnare sotto la carrozzeria.

I serbatoi della Nexo 2026 sono certificati per resistere a impatti violenti, incendi e colpi d'arma da fuoco. Il rischio zero non esiste per nessun carburante. Mai esistito.

Hyundai Nexo 2026, bocchettone per il rifornimento di idrogeno

Il problema reale è un altro: l'idrogeno verde, prodotto da fonti rinnovabili tramite elettrolisi, rappresenta ancora una quota minoritaria della produzione globale, dominata dall'idrogeno estratto dal gas naturale.

Chi acquista una Nexo per appagare la propria anima green, convinto di azzerare le proprie emissioni, deve verificare la provenienza del carburante. Come, del resto, dovrebbe fare anche con un’auto BEV.

Come funziona la fuel cell della Hyundai Nexo 2026

La Hyundai Nexo 2026 è un veicolo elettrico a celle a combustibile, detto anche FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle). Il cuore del sistema è la fuel cell, un generatore elettrochimico che combina l'idrogeno contenuto nelle bombole con l'ossigeno dell'aria per produrre elettricità. L'unico scarico è vapore acqueo: l'unica auto il cui tubo di scappamento, in teoria, potrebbe innaffiare le piante.

A bordo è presente anche una piccola batteria tampone da 2,64 kWh che supporta la fuel cell durante i transitori di potenza. La fuel cell eroga 110 kW; il motore elettrico sincrono a magneti permanenti sviluppa 150 kW, equivalenti a 204 CV, con 350 Nm di coppia massima. La potenza continua certificata a 30 minuti è di 50 kW (68 CV), parametro standard per la gestione termica a lungo termine oltre che per il calcolo del bollo.

Rispetto alla prima generazione l'autonomia della Nexo cresce del 25%, da 660 a 826 km WLTP con cerchi da 18'', mentre il consumo di idrogeno scende del 15%, da 0,95 a 0,81 kg ogni 100 km.

Hyundai Nexo 2026, vista laterale

I tre serbatoi contengono complessivamente 6,69 kg di H₂ compressi a 700 bar e si riempiono in circa cinque minuti. La funzione anti-congelamento garantisce l'avviamento del sistema anche a basse temperature invernali, aspetto critico per chi guida in montagna o nel Nord Italia.

Hyundai Nexo 2026 vs auto elettrica a batteria: le differenze principali

La domanda più frequente su un'auto a idrogeno come la Nexo è semplice: perché non comprare un SUV elettrico a batteria? La risposta dipende dall'uso.

La Nexo 2026 offre 826 km di autonomia WLTP contro i 400-600 km delle BEV premium dello stesso segmento, rende possibile il rifornimento completo in 5 minuti contro 20-45 minuti anche con la ricarica rapida più veloce, e vince nella prova costume con un peso di 1.955 kg contro i 2.300-2.500 kg dei SUV elettrici comparabili. Tutto bello? No, ma procediamo con ordine.

Come si guida la Hyundai Nexo 2026

La guida della Nexo 2026 è quella di un'elettrica: silenzio assoluto, coppia immediata, progressione lineare. Il peso contenuto in 1.955 kg in ordine di marcia si percepisce nei cambi di direzione e in frenata rispetto ai SUV a batteria dello stesso segmento.

La Nexo 2026 si infila nelle rotonde e ne esce con grande agilità malgrado la stazza e sospensioni confortevoli, lo sterzo è leggero ma sufficientemente veloce e preciso.

Hyundai Nexo 2026, interni

Le prestazioni dichiarate sono confermate dalle sensazioni di guida quando mi metto al volante: 0-100 km/h in 7,8 secondi con cerchi da 18'' e velocità massima di 176 km/h. La capacità di traino arriva a 1.000 kg.

Design Hyundai Nexo 2026: Art of Steel

La Nexo 2026 è il primo modello Hyundai a portare in produzione il linguaggio stilistico Art of Steel, introdotto dalla concept INITIUM nel 2024. Il frontale è la vista più riuscita: la fascia dei fari staccata e sporgente è pulita, personale, riconoscibile.

È originale, e funziona. La vista di tre quarti posteriore è un'altra storia. Il terzo montante con il finestrino geometrico integrato, le superfici scolpite, i pixel luminosi: uno stile che è difficile persino da descrivere. Originale senza dubbio. Forse troppo. Un'auto che divide. I designer Hyundai probabilmente ne vanno fieri, io sono perplesso.

Hyundai Nexo 2026, vista posteriore

La Hyundai Nexo 2026 è un bel suvettone: 4,83 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza, 1,64 metri di altezza, con passo di 2,79 metri. Il bagagliaio offre spazio per 510 litri sotto la cappelliera con cinque posti, espandibile a 1.630 litri ripiegando i sedili posteriori.

L'abitacolo include doppio display curvo da 12,3'', head-up display da 12'', impianto audio Bang & Olufsen con 14 altoparlanti, riconoscimento vocale AI generativo e Digital Key 2.0. I rivestimenti utilizzano bio-PU, PET riciclato e bioplastiche.

La dotazione ADAS è completa: frenata automatica FCA 2.0, Highway Driving Assist 2.0, Surround View Monitor 360° e parcheggio remoto. Sicurezza passiva: 5 stelle Euro NCAP.

Prezzo Hyundai Nexo 2026

Veniamo al primo neo: il prezzo della Hyundai Nexo 2026 in Italia parte da 72.600 euro per l'allestimento Business e arriva a 80.500 euro per l'XClass, a cui si aggiungono 1.000 euro di messa su strada e fino a 3.100 euro per il Tech Pack opzionale.

Costa più o meno il doppio di un SUV termico o BEV di pari categoria. La garanzia copre 5 anni a chilometri illimitati sulla vettura e 8 anni o 160.000 km sulla batteria ad alta tensione.

Stona la scelta di includere gli aggiornamenti software OTA per soli sei mesi su un'auto in questa fascia di prezzo, come stona anche che i sedili anteriori con funzione Relaxation e poggiagambe, presenti in ogni comunicato stampa come se fossero di serie, sono un optional da 3.100 euro disponibile solo nell'allestimento XClass all'interno del Tech Pack.

Dove fare rifornimento di idrogeno in Italia. E in Europa

Eccoci al secondo problemino. Le stazioni di rifornimento idrogeno in Italia erano fino a oggi due, entrambe nel Nord Est. In pratica, se non abitavi vicino a Bolzano o Mestre, la Nexo era un'auto con cui non potevi andare lontano: paradossale, per un'auto da 826 km di autonomia.

Il progetto SerraH2Valle, promosso da Milano Serravalle e FNM con un investimento di 55 milioni di euro tra fondi PNRR e CEF europei, porta cinque nuove stazioni di rifornimento idrogeno sui corridoi autostradali TEN-T entro giugno 2026: due a Tortona sulla A7 Milano-Genova, due a Carugate sulla Tangenziale Est di Milano, una a Rho sulla Tangenziale Ovest.

Rifornimento di idrogeno

Con Mestre e Bolzano si raggiungono sette stazioni nel Nord Italia, sufficienti per collegare Milano al Centro Europa, dove la rete conta già oltre 250 impianti attivi.

Il regolamento europeo AFIR, la normativa sulle infrastrutture per combustibili alternativi, impone stazioni di rifornimento idrogeno ogni 200 km sulla rete TEN-T entro il 2030. Obiettivi vincolanti per legge, non dichiarazioni di intenti.

Verdetto sulla Hyundai Nexo 2026

La Hyundai Nexo 2026 è un SUV a idrogeno maturo, con 826 km di autonomia reale, rifornimento in 5 minuti e qualità di guida che la rendono piacevole in ogni situazione.

Il prezzo è elevato, l'infrastruttura italiana è ancora limitata al Nord e alcune scelte di dotazione lasciano perplessi. Per chi abita nei nodi logistici del Nord Italia è oggi la soluzione a zero emissioni più equilibrata sul mercato. Per tutti gli altri l'appuntamento è al 2030. Non manca poi così tanto.

Scheda tecnica

Tipo FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle Fuel Cell 110 kW Motore Elettrico sincrono a magneti permanenti Potenza 150 kW (204 CV) Coppia 350 Nm Batteria 2,64 kWh Serbatoio idrogeno 162,6 litri totali, 6,69 kg H₂ a 700 bar 0-100 km/h 7,8 s (cerchi 18'') / 8,1 s (cerchi 19'') Velocità massima 176 km/h (cerchi 18'') / 173 km/h (cerchi 19'') Autonomia WLTP 826 km (cerchi 18'') / 751 km (cerchi 19'') Dimensioni 4.830 mm x 1.865 mm x 1.640 mm (2.790 mm il passo) Bagagliaio 510 litri (5 posti, VDA) / 1.630 litri (2 posti) Peso 1.955 kg

Domande frequenti sulla Hyundai Nexo 2026

Quanti km fa la Hyundai Nexo 2026?

La Hyundai Nexo 2026 percorre 826 km nel ciclo WLTP con i cerchi da 18'' della versione Business. Con i cerchi da 19'' della XClass l'autonomia scende a 751 km. Il consumo medio è di 0,81 kg di idrogeno ogni 100 km con cerchi da 18''.

Quanto costa la Hyundai Nexo 2026 in Italia?

Il prezzo della Hyundai Nexo 2026 va da 72.600 euro (Business) a 80.500 euro (XClass), più 1.000 euro di messa su strada. Il Tech Pack opzionale per l'XClass costa 3.100 euro e include sedili Relaxation, tetto panoramico e specchietti digitali.

Quanto tempo ci vuole per fare il pieno di idrogeno?

Il rifornimento completo dei tre serbatoi a 700 bar richiede circa 5 minuti, contro i 20-45 minuti necessari anche con la ricarica rapida più veloce per un'auto elettrica a batteria.

Dove si rifornisce di idrogeno in Italia nel 2026?

Le stazioni di rifornimento idrogeno in Italia sono sette nel Nord Italia: cinque del progetto SerraH2Valle tra Tortona (A7), Carugate (Tangenziale Est) e Rho (Tangenziale Ovest), più Mestre e Bolzano. Nel Centro-Sud la rete è assente.

La Hyundai Nexo 2026 è sicura?

Sì. I serbatoi a 700 bar sono certificati per resistere a impatti, incendi e colpi d'arma da fuoco. In caso di perdite l'idrogeno si disperde verso l'alto senza accumularsi. La Nexo 2026 ha ottenuto 5 stelle Euro NCAP.

Qual è la differenza tra Nexo e un'auto elettrica a batteria?

La Hyundai Nexo 2026 è un FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle): genera elettricità a bordo dalla reazione tra idrogeno e ossigeno, senza necessità di ricarica dalla rete elettrica. Offre maggiore autonomia (826 km vs 400-600 km), rifornimento più rapido (5 min vs 20-45 min) e peso inferiore rispetto ai BEV dello stesso segmento, ma richiede una rete di stazioni H2 dedicata ancora limitata in Italia.

La Nexo 2026 è la terza generazione?

No. È la seconda generazione della Nexo, ma la terza auto a idrogeno prodotta in serie da Hyundai: la prima fu la ix35 Fuel Cell nel 2013, la seconda la Nexo prima generazione nel 2018.

La Hyundai Nexo 2026 è adatta ai neopatentati?

Sì. La Nexo 2026 rientra nei limiti di potenza previsti dalla legge italiana per i neopatentati (L. 177/2024).

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Pubblicato da Mario Cornicchia, 24/05/2026