Maserati GT2 Stradale omaggia la 250F con una livrea speciale da leggenda

Maserati GT2 Stradale è una supercar in grado di offrire prestazioni elevatissime e di far divertire tutti coloro che hanno la possibilità di mettersi al suo volante. La casa del Tridente ha svelato adesso una livrea speciale, ispirata alla Maserati 250F, vincitrice di due titoli mondiali di Formula 1 nel 1954 e nel 1957. Tale livrea è stata presentata lo scorso fine settimana in occasione della prima tappa della GT2 European Series sul circuito di Monza, in Italia. Oltre ad adornare la GT2 Stradale, anche un esemplare unico di Maserati GT2 da corsa è stato rifinito con questa particolare livrea.

Nuove livree 250F per Maserati GT2 e GT2 Stradale

Una GT2 Stradale davvero molto speciale

Davanti, troviamo una striscia giallo brillante che corre tra i fari, mentre la maggior parte del resto della carrozzeria è rifinita in rosso. Maserati ha inoltre aggiunto un emblema del Tridente giallo alla griglia anteriore, così come dei Tridenti gialli appena dietro i finestrini laterali. Inoltre, il badge sul retro della GT2 Stradale è sempre di colore giallo.

Juan Manuel Fangio contribuì a rendere la Maserati 250F un'icona del motorsport, vincendo due mondiali di Formula 1, oltre ad ottenere vittorie memorabili in Argentina, Belgio, Monaco e Francia. Alla sua guida si affermarono anche altri grandi nomi come Stirling Moss, trionfatore a Monaco e in Italia nel 1956, mentre la 250F fu la vettura del cuore di Maria Teresa de Filippis, prima donna a qualificarsi per un Gran Premio di Formula 1 nel 1958.

Nuove livree 250F per Maserati GT2 e GT2 Stradale

La livrea della 250F è stata fedelmente riprodotta sulla GT2 Stradale. Come la 250F, anche la GT2 Stradale presenta un grande numero ''1'' di colore bianco sul parafango anteriore lato passeggero. Sebbene Maserati abbia specificato che questa livrea speciale sarà disponibile per i modelli GT2 Stradale attraverso il programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, non ha indicato quale sarà il suo costo. In ogni caso, è un modo davvero particolare per far risaltare la propria supercar stradale e rendere omaggio alla tradizione sportiva della casa del Tridente.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/06/2026