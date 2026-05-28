Bosch trasforma il V6 Nettuno di Maserati in un motore a idrogeno e guarda a Le Mans

L'idrogeno è visto come una possibile alternativa ai classici carburanti per il motorsport. Non parliamo di sistemi Fuel Cell ma dell'utilizzo dell'idrogeno al posto della benzina per alimentare i motori endotermici tradizionali. Ci sono diverse realtà che ci stanno lavorando, come Bosch. Infatti, Bosch Engineering ha sviluppato una versione del motore Nettuno di Maserati in modo che possa essere alimentato appunto con l'idrogeno. Tale unità è stata poi montata su di un prototipo di una Ligier con cui Bosch ha da tempo siglato una partnership per lo sviluppo di questa tecnologia.

Ligier JS2 RH2

Il motore Nettuno a idrogeno

Stiamo parlando, ricordiamo, di un motore 6 cilindri biturbo di 3 litri di cilindrata alla base di diversi modelli della casa del Tridente. Bosch spiega che per consentire l'alimentazione a idrogeno, le modifiche non sono state troppo invasive. Infatti, sono stati conservati i componenti essenziali del design originale, come la testa del cilindro e il turbocompressore. La modifica più sostanziale riguarda i pistoni, di cui è stata ottimizzata la forma e ridotto il rapporto di compressione per ottenere ancora più potenza e performance agli alti regimi. Ulteriori modifiche introdotte riguardano il sistema di iniezione, l’impianto di accensione e la centralina elettronica del motore. Invece dell’iniezione di carburante combinata, diretta e indiretta, la nuova versione del 6 cilindri Nettuno utilizza la moderna iniezione diretta di idrogeno con gli iniettori HIDI LCV di Bosch.

Maserati Nettuno a idrogeno

Così configurata, tale unità è in grado di erogare 480 kW (652 CV) e una coppia di 880 Nm. Il tutto preservando le sensazioni di utilizzo dei classici motori endotermici ma riducendo sensibilmente le emissioni di CO2.

La partnership con Ligier

Per dimostrare le potenzialità dell'idrogeno nel motorsport, nel 2021 Bosch Engineering ha siglato una partnership con Ligier Automotive. Il risultato di questa partnership è stata la Ligier JS2 RH2, che ha debuttato alla 24 Ore di Le Mans nel giugno 2023. Il veicolo e il motore dimostrarono la loro robustezza su quasi 8.000 km di prove su pista in varie condizioni meteorologiche senza mostrare alcun problema tecnico. Come per gli anni precedenti, la Ligier JS2 RH2 con motore a idrogeno compirà un giro dimostrativo sulla pista di Le Mans sabato 13 giugno 2026 e rimarrà esposta nell’H2 Village per tutta la settimana delle gare.

Adesso si vuole andare oltre con i tedeschi che puntano a correre a Le Mans nel 2028 con un prototipo dotato di tale motorizzazione.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/05/2026