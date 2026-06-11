Nasce la Maserati MCPURA Cielo Tributo 1926: omaggio alle origini del mito

Livrea dedicata, finiture su misura e richiami alle competizioni che hanno segnato la storia del marchio: Maserati rende omaggio alle proprie origini con questa one-off

Il programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie permette di realizzare esemplari davvero unici, dei veri propri gioielli da collezione come nel caso di questa esclusiva Maserati MCPURA Cielo Tributo 1926. Si tratta di una creazione unica che celebra il centenario del Tridente con una livrea ispirata all’iconica Tipo 26, vettura con cui il 25 aprile 1926 Alfieri Maserati prese il via alla Targa Florio.

Anche il momento e il luogo per la consegna al proprietario non sono casuali. Infatti, è stato scelto lo showroom Maserati a Modena, proprio mentre la Mille Miglia 2026 attraversa la città. Del resto, esiste uno stretto legame tra il marchio e questa leggendaria competizione, come dimostra la Tipo 26 C del 1931, prima Maserati a partecipare che conquistò una vittoria di classe passata alla storia.

Maserati MCPURA Cielo Tributo 1926

Un gioiello davvero unico

Questo esemplare unico si riconosce per un carrozzeria proposta nella tinta Grigio Lamiera Matte che richiama quella delle vetture da competizioni del passato. La sportiva presenta poi una livrea bespoke che intreccia il Rosso Capannelle, il Blu Infinito e il Bianco Pastello, mentre al centro del cofano troviamo il badge originale della Tipo 26. Altri dettagli che caratterizzano questo esemplare unico sono il Tridente storico presente sull'anteriore e sul montante B in Bianco Pastello, affiancato dal logo Fuoriserie dipinto sempre nello stesso colore.

Ci sono poi cerchi da 20 pollici Cyclonic, diamantati con superficie rossa e pinze dei freni di colore nero. Troviamo inoltre sui badge delle porte le firme dei protagonisti di quella prima gara: Alfieri Maserati e il meccanico Guerino Bertocchi. Maserati MCPURA Cielo Tributo 1926 può contare sul Pacchetto Carbonio Esterni.

Maserati MCPURA Cielo Tributo 1926

La personalizzazione ha riguardato pure l'abitacolo dove troviamo il Tridente cucito sui poggiatesta. La dotazione di questo esemplare speciale include pure sedili riscaldati, il Pacchetto Carbonio Interni e il sistema audio Sonus Faber High Premium da 695 watt e 12 altoparlanti. Ci sono pure il Driver Assistance Pack e il sollevatore asse anteriore per poter affrontare dossi e le rampe dei garage.

Motore V6 Nettuno

Non ci sono modifiche per la parte meccanica che rimane quindi fede alla Maserati MCPURA Cielo ''standard''. Dunque, il cuore pulsante rimane sempre il motore V6 Nettuno di 3 litri in grado di erogare una potenza di 630 CV con 730 Nm di coppia. Velocità massima superiore ai 320 km/h e da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/06/2026