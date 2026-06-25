BYD Dolphin G DM-i protagonista del nuovo Porte Aperte: test drive in tutta Italia

La nuova BYD Dolphin G DM-i ha fatto da poco il suo debutto in Italia, offrendo una motorizzazione ibrida Plug-in a un prezzo davvero molto interessante. Questo modello che è stato creato appositamente per accontentare i gusti dei clienti europei, è adesso il protagonista del nuovo weekend di Porte Aperte che la casa automobilistica ha organizzato in Italia. Sabato 27 e domenica 28 giugno gli interessati avranno la possibilità di recarsi presso le concessionarie BYD per scoprire il nuovo modello. Ci sarà pure la possibilità di provarlo dato che saranno organizzati dei test drive.

BYD Dolphin G DM-i, posteriore

BYD coglierà anche l'occasione per fornire maggiori informazioni sulle offerte lancio dedicate alla nuova Dolphin G DM-i.

BYD Dolphin G DM-i, caratteristiche tecniche

Ricordiamo che questo modello misura 4.160 mm lunghezza x 1.825 mm larghezza x 1.575 mm altezza, con un passo di 2.160 mm. Sotto al cofano troviamo la motorizzazione ''Super Hybrid'' composta da un motore aspirato 4 cilindri di 1,5 litri abbinato a due motori elettrici, uno per la trazione e uno con funzione di generatore. L'unità endotermica eroga 95 CV, mentre quella elettrica che si occupa della trazione 163 CV. La potenza di sistema a seconda della versione scelta è di 176 CV e 212 CV.

BYD Dolphin G DM-i, interni

Due sono i tagli della batteria disponibili per questo modello: da 7,42 kWh per una percorrenza in elettrico di 40 km, oppure da 18,3 kWh per un'autonomia di 105 km. Si tratta di valori secondo il ciclo WLTP. La nuova BYD Dolphin G DM-i è in grado di offrire un'autonomia combinata (elettrico + benzina) fino a 1.040 km.

Prezzi e offerta lancio

I prezzi partono da 24.790 euro ma si può arrivare a 30.790 euro per la top di gamma. Per il lancio la nuova BYD Dolphin G DM-i è proposta anche con una specifica offerta finanziamento. Ecco i dettagli economici.

Dolphin G DM-i Active. Prezzo Listino (messa su strada, IPT e contributo PFU escl.) 23.990 euro. Prezzo Promo 23.640 euro (oppure 22.640 euro solo con finanziamento di CA AUTO BANK, oltre oneri finanziari). Anticipo 7.300 euro, durata 36 mesi, 35 canoni mensili di 109 euro (incluse spese incasso di 5,95 euro/canone) salvo arrotondamento ultima rata. - Valore Riscatto (pari al Valore Garantito Futuro) 14.989 euro. Importo Totale del Credito 15.340 euro. Spese istruttoria 580 euro. Bollo 16 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 2euro/anno. Interessi totali 2.678 euro. Importo Totale Dovuto 19.417 euro (escluso anticipo comprensivo dell’eventuale Valore di Riscatto). Solo in caso di restituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,25euro/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000km. TAN fisso 7,20% - TAEG 9,70%.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/06/2026