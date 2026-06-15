BYD Sealion 08: 900 km di autonomia, ma la batteria da 115 kWh pesa quasi quanto un’utilitaria

Le batterie delle auto elettriche sono sempre più capienti. Una cosa positiva, indubbiamente, ma a che prezzo? Non tanto quello economico, ma quello legato all’efficienza energetica complessiva della vettura. Da questo punto di vista il caso della BYD Sealion 08 è piuttosto indicativo. La variante long range di questo SUV BYD, infatti, promette 900 km di autonomia (secondo il ciclo CLTC) ma per arrivarci serve una batteria da 115 kWh. Una batteria che da sola pesa 810,5 kg, il 31% della massa totale del veicolo.

I numeri del pacco batteria

Il Sealion 08 è un SUV da 5.115 mm di lunghezza, 1.999 mm di larghezza, 1.800 mm di altezza e con un passo di 3.030 mm. È disponibile sia con cinque o sei posti ed è più grande di una Mercedes GLE. Questi numeri spiegano in parte i dati della batteria, ma non risolvono del tutto gli interrogativi.

La versione base monta una Blade Battery 2.0 da 92 kWh, capace di ricaricare dal 10% al 97% in nove minuti grazie alla tecnologia Flash Charging da 1.500 kW. Questo pacco pesa già 633 kg e rappresenta il 26% della massa a vuoto dei 2.420 kg complessivi. Il motore posteriore eroga una potenza massima di 320 kW (435 CV).

La versione long range alza l'asticella a 115 kWh e 810,5 kg di batteria, con una massa totale che sale a 2.595 kg. Il motore posteriore arriva a 370 kW (503 CV). La variante top AWD combina due motori per 585 kW (795 CV) totali, con una massa a vuoto di 2.710 kg.

I 900 km di autonomia dichiarati da BYD si riferiscono al ciclo CLTC, il protocollo di omologazione cinese, solitamente più generoso rispetto al WLTP europeo. Una conversione approssimativa porta quei 900 km a circa 670-720 km. Numeri comunque importanti, ma distanti da quelli promessi.

L’efficienza delle batterie tra autonomia e peso

L'utilizzo di celle litio ferro fosfato (LFP) garantisce sicurezza, costo contenuto e longevità, ma ha un limite strutturale: la densità energetica è inferiore alle chimiche NMC. Per ottenere 115 kWh con celle LFP serve inevitabilmente più materiale. E, quindi, più peso. BYD lo compensa con la Blade Battery 2.0, che ottimizza l'impacchettamento, ma non si possono certo fare miracoli. Con i suoi 810 kg, il pacco batteria della Sealion 08 long range pesa quanto una citycar utilitaria.

È un dato che pone una domanda. Fino a che punto ha senso inseguire l'autonomia massima accumulando peso, quando quel peso riduce l'efficienza energetica complessiva e aumenta il consumo di gomme e freni? Per ora il mercato non sembra preoccuparsene e le case automobilistiche continuano a impostare la loro comunicazione (e i loro investimenti) su batterie con maggiore autonomia, anche se a volte tanto, troppo, pesanti.

FONTE: CarNewsChina

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 15/06/2026