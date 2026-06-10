BYD Dolphin G DM-i debutta in Italia, ecco la Super Hybrid con 1.040 km di autonomia

Dopo una prima anteprima un paio di settimane fa, la nuova BYD Dolphin G DM-i debutta ufficialmente in Italia dove è già stata inserita nel configuratore. Oltre quindi alle specifiche tecniche complete, possiamo scoprire i prezzi della nuova proposta ibrida Plug-in che è stata sviluppata appositamente per le necessità del mercato europeo.

BYD Dolphin G DM-i, ecco com'è fatta

Nuova BYD Dolphin G DM-i misura 4.160 mm lunghezza x 1.825 mm larghezza x 1.575 mm altezza, con un passo di 2.160 mm. Si tratta quindi di un modello di segmento B che presenta uno stile simile a quello della Dolphin elettrica che conosciamo con un frontale che però è stato rivisto con fari dalle forme più slanciate collegati tra loro da una sottile fascia di colore nero e con nuove prese d'aria sul paraurti. Al posteriore, alla fine del tetto è presente uno spoiler dall'aspetto sportiveggiante che integra la terza luce di stop. I gruppi ottici sono collegati tra loro da una sottile striscia luminosa. A seconda delle versioni, i cerchi possono essere da 16 o da 18 pollici.

BYD Dolphin G DM-i

Salendo a bordo troviamo il solito ambiente minimalista con i comandi fisici ridotti al minimo indispensabile (come quelli per le modalità di guida sul tunnel centrale). Tutto o quasi si gestisce dall'infortaiment da 10,1 o da 12,8 pollici a seconda dell'allestimento scelto. Ovviamente, supporti ad Apple CarPlay e Android Auto. Presenti gli aggiornamenti OTA. Dietro al volente a 3 razze troviamo comunque lo schermo della strumentazione digitale da 8,8 pollici.

Non possono mancare prese USB-C e i pad per la ricarica wireless degli smartphone. C'è un sistema d'illuminazione ambientale, mentre il bagagliaio può contare su di una capacità di 425 litri che possono salire a 1.225 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. All'interno dell'abitacolo non mancano diversi e comodi vani portaoggetti.

BYD Dolphin G DM-i, posteriore

Motori, autonomia combinata fino a 1.040 km

BYD Dolphin G DM-i adotta un powertrain Super Hybrid composto da un motore aspirato 4 cilindri di 1,5 litri abbinato a due motori elettrici, uno per la trazione e uno con funzione di generatore. L'unità endotermica eroga 95 CV, mentre quella elettrica che si occupa della trazione 163 CV. La potenza di sistema a seconda della versione scelta è di 176 CV e 212 CV. La versione più performante è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 180 km/h. Il configurazione del powertrain prevede la priorità al funzionamento in elettrico con l'utilizzo del motore endotermico come generatore o quando serve maggiore potenza.

Due sono i tagli della batteria disponibili: da 7,42 kWh per una percorrenza in elettrico di 40 km, oppure da 18,3 kWh per un'autonomia di 105 km. Le batterie sono LFP. Quella più piccola può essere ricaricata in corrente alternata fino a 3,3 kW, quella più grande fino a 6,6 kW. L'accumulatore da 18,3 kWh si può rifornire anche in corrente continua fino a 39 kW di potenza di picco. La nuova BYD Dolphin G DM-i è in grado di offrire un'autonomia combinata fino a 1.040 km.

BYD Dolphin G DM-i, la plancia

Allestimenti e prezzi

Nuova BYD Dolphin G DM-i si può avere negli allestimenti Active, Boost, Comfort e Sport. Solo la versione base Active dispone del powertrain da 176 CV con batteria da 7,42 kWh. Gli altri allestimenti offrono invece la motorizzazione più performante. I prezzi? Si parte da 24.790 euro.

Dolphin G DM-i Active: 24.790 euro

Dolphin G DM-i Boost: 27.290 euro

Dolphin G DM-i Comfort: 28.790 euro

Dolphin G DM-i Sport: 30.790 euro

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/06/2026