BYD allarga la famiglia Dolphin? In arrivo la nuova DM-i con motore plug-in hybrid

La famiglia BYD (guarda la homepage di BYD) ha in programma un possibile allargamento in Europa con l’arrivo della Dolphin DM-i, nuova variante plug-in hybrid della hatchback cinese già disponibile in versione 100% elettrica.
Una nuova ibrida per la gamma BYD
Dopo modelli come Seal U, Seal 6 e Atto 2, il marchio asiatico punta ora su una proposta più versatile, capace di intercettare chi non è ancora pronto al passaggio definitivo all’elettrico. Il debutto ufficiale della nuova PHEV potrebbe avvenire tra poche settimane al Goodwood Festival of Speed, evento sempre più strategico per i costruttori.
BYD Dolphin DM-i: la compatta due volumi potrebbe arrivare in Europa con motore PHEV
Design e abitacolo restano fedeli all’elettrica
Le differenze rispetto alla Dolphin elettrica dovrebbero essere limitate. Il design manterrà infatti l’impostazione già conosciuta, con modifiche concentrate soprattutto su paraurti, prese d’aria e presenza del doppio sportello per ricarica e carburante.
La vettura conferma dimensioni da compatta moderna, con 4,29 metri di lunghezza e un passo di 2,7 metri. Curati anche gli interni, caratterizzati da materiali morbidi, finiture attente e richiami stilistici al mondo marino. A bordo spicca il sistema di infotainment con display rotante da 12,8 pollici, mentre il baule offre una capacità compresa dichiarata tra 364 e 1.329 litri.
BYD Dolphin DM-i: l'abitacolo ospitale e molto ben rifinito della hatchback ibrida
Motore ibrido e due livelli di potenza
Anche se mancano dati ufficiali, il motore della Dolphin DM-i dovrebbe derivare da quello già adottato sulla Atto 2 (guarda BYD Atto 2). Il sistema ibrido potrebbe abbinare un 1.5 benzina da 98 CV a un’unità elettrica da 197 CV, con livelli di potenza ipotizzabili di 166 o 212 CV a seconda delle versioni. Attese anche due tagli di batteria: la due volumi compatta prevede quella da 7,8 kWh (con 40 km di autonomia) per la versione da 166 CV, e da 18 kWh per quella da 212 (90 km in EV).
In funzione di quanto sappiamo, i prezzi della nuova BYD dovrebbero partire da circa 31.000 euro, posizionandosi leggermente sotto la variante elettrica, che attacca a poco meno di 34.000 euro.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Dolphin Comfort 204 CV 60 kWh
|- / -
|33.790 €
|Dolphin Design 204 CV 60 kWh
|- / -
|35.790 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BYD Dolphin visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni BYD Dolphin
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.