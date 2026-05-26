BYD allarga la famiglia Dolphin? In arrivo la nuova DM-i con motore plug-in hybrid

Il costruttore cinese prepara il debutto della sua due volumi compatta nella variante plug-in hybrid che si presenta sostanzialmente con le stesse caratteristiche della conosciuta elettrica

La famiglia BYD (guarda la homepage di BYD) ha in programma un possibile allargamento in Europa con l’arrivo della Dolphin DM-i, nuova variante plug-in hybrid della hatchback cinese già disponibile in versione 100% elettrica.

Una nuova ibrida per la gamma BYD

Dopo modelli come Seal U, Seal 6 e Atto 2, il marchio asiatico punta ora su una proposta più versatile, capace di intercettare chi non è ancora pronto al passaggio definitivo all’elettrico. Il debutto ufficiale della nuova PHEV potrebbe avvenire tra poche settimane al Goodwood Festival of Speed, evento sempre più strategico per i costruttori.

BYD Dolphin DM-i: la compatta due volumi potrebbe arrivare in Europa con motore PHEV

Design e abitacolo restano fedeli all’elettrica

Le differenze rispetto alla Dolphin elettrica dovrebbero essere limitate. Il design manterrà infatti l’impostazione già conosciuta, con modifiche concentrate soprattutto su paraurti, prese d’aria e presenza del doppio sportello per ricarica e carburante.

La vettura conferma dimensioni da compatta moderna, con 4,29 metri di lunghezza e un passo di 2,7 metri. Curati anche gli interni, caratterizzati da materiali morbidi, finiture attente e richiami stilistici al mondo marino. A bordo spicca il sistema di infotainment con display rotante da 12,8 pollici, mentre il baule offre una capacità compresa dichiarata tra 364 e 1.329 litri.

BYD Dolphin DM-i: l'abitacolo ospitale e molto ben rifinito della hatchback ibrida

Motore ibrido e due livelli di potenza

Anche se mancano dati ufficiali, il motore della Dolphin DM-i dovrebbe derivare da quello già adottato sulla Atto 2 (guarda BYD Atto 2). Il sistema ibrido potrebbe abbinare un 1.5 benzina da 98 CV a un’unità elettrica da 197 CV, con livelli di potenza ipotizzabili di 166 o 212 CV a seconda delle versioni. Attese anche due tagli di batteria: la due volumi compatta prevede quella da 7,8 kWh (con 40 km di autonomia) per la versione da 166 CV, e da 18 kWh per quella da 212 (90 km in EV).

In funzione di quanto sappiamo, i prezzi della nuova BYD dovrebbero partire da circa 31.000 euro, posizionandosi leggermente sotto la variante elettrica, che attacca a poco meno di 34.000 euro.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/05/2026