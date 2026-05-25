La BYD Denza Z9GT firmata Chopard è stata venduta a un prezzo record

Denza, il marchio premium di BYD, ha fatto da poco il suo debutto in Europa dove intende ritagliarsi uno spazio sempre maggiore. Tra i primi modelli a essere disponibili sul mercato del Vecchio Contenente c'è la Denza Z9GT, una shooting brake ad altissime prestazioni di cui abbiamo scritto diverse volte (cliccate qui si volete approfondire le sue caratteristiche). Questa vettura è stata adesso protagonista di un'asta che si è svolta in Francia. Uno speciale esemplare unico realizzato in collaborazione con la rinomata casa di lusso svizzera e Partner Ufficiale del Festival di Cannes, Chopard, è stato venduto a un prezzo di ben 700 mila euro (il prezzo ''normale'' della vettura è di circa 115 mila euro).

Una BYD Denza Z9GT davvero unica, manifesto del lusso più estremo

L'asta si è svolta in occasione della 32ª edizione del Gala amfAR di Cannes. Si tratta di un evento che si tiene durante le due settimane del Festival di Cannes per raccogliere fondi per la ricerca sull'AIDS. Ma cosa aveva di così speciale questo esemplare unico della shooting brake elettrica? La collaborazione sottolinea l'intento di BYD di combinare la sua tecnologia automobilistica con il design di lusso europeo. Il risultato è quasi un'opera d'arte su 4 ruote. Per esempio, le finiture interne sono impreziosite da pietre di ametista, un richiamo diretto all'universo della gioielleria di Chopard. I sedili del veicolo presentano ricami esclusivi, con i poggiatesta impreziositi dall'iniziale ''C'' di Chopard. Questo elemento si estende anche ad altri dettagli della vettura.

BYD Denza Z9GT Chopard, interni

Il logo Chopard è integrato nel pad di ricarica wireless per smartphone, mentre il sistema di infotainment da 17,3 pollici della Z9GT dispone di un tema grafico Chopard personalizzato. A complemento della vettura, Chopard propone due orologi esclusivi, pensati come una coppia ''per lui e per lei''. L'Happy Sport 36 mm in oro rosa etico 18 carati, impreziosito da diamanti incastonati a pavé e personalizzato con un charm DENZA, si affianca all'Alpine Eagle 41 mm, anch'esso in oro rosa etico 18 carati, con personalizzazione DENZA sul fondello. Ma non è finita qui perché per l'occasione è stato realizzato un esclusivo set di valigie su misura per la Z9GT. Chi viaggerà sulla shooting bake potrà poi approfittare dell'impianto audio premium firmato Devialet con 20 altoparlanti.

Oltre 1.100 CV di potenza

Anche se la BYD Denza Z9GT è stata resa particolarmente esclusiva, la sua meccanica non cambia. Questo significa che troviamo un powertrain composto da 3 motori elettrici da oltre 1.150 CV, quanto basta per disporre di prestazioni da vera supercar. Abbiamo infatti un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi e una velocità massima di 270 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria da 122,49 kWh in grado di offrire un'autonomia di circa 600 km.

Stella Li e Caroline Scheufele

Stella Li, vicepresidente esecutiva di BYD, ha affermato che questo modello dimostra come una tecnologia straordinaria possa integrarsi naturalmente in un'esperienza di lusso. La co-presidente di Chopard, Caroline Scheufele, ha invece osservato che il vero lusso risiede nell'emozione e nella cura dei dettagli.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/05/2026