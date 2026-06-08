BYD Great Han, prime ufficiali immagini della nuova ammiraglia elettrica

Il nuovo modello della gamma Dynasty arriverà con motorizzazioni elettriche e ibride Plug-in e tecnologie di ultima generazione

BYD sta lavorando a una nuova ammiraglia. Il nome ufficiale ancora non è stato svelato, ma la scelta potrebbe ricadere su Great Han e adesso la casa automobilistica ha condiviso le prime immagini ufficiali del nuovo modello, per quanto ancora camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria. La nuova vettura è la prima berlina della gamma Dynasty di BYD e rappresenta l'ultimo passo dell'azienda nell'accelerare la sua espansione nel mercato premium.

BYD Great Han

La scelta del nome

Lu Tian, ​​direttore generale della divisione vendite per la linea Dynasty di BYD, ha condiviso le immagini lunedì, dopo aver avviato la scorsa settimana una raccolta di suggerimenti per il nome ufficiale del nuovo modello da parte della comunità di utenti. Per il momento 6 nomi sarebbero entrati in una fase finale ma in vantaggio e pare pure largamente, ci sarebbe proprio Dahan (o Great Han).

Plug-in ed elettrica

Tornando alla vettura, stando a quanto possiamo notare, il design esterno condivide il DNA stilistico con la Han L, in particolare nella parte anteriore, dove un elemento decorativo orizzontale collega i fari. Nella parte posteriore, la berlina presenta gruppi ottici a tutta larghezza.

BYD Great Han

La nuova ammiraglia di BYD non sarà proposta solamente con una motorizzazione elettrica. Infatti, sarà pure offerta in versione ibrida Plug-in. Ovviamente disporrà della nuova generazione delle Blade Battery e questo significa che sarà in grado di supportare la tecnologia Flash Charging per poter ricaricare ad altissima potenza ed effettuare un pieno di energia in pochi minuti. Ci saranno versioni anche con doppio motore e la trazione integrale e stando ad alcune prime informazioni, il modello più efficiente offrirà un'autonomia di poco superiore ai 1.000 km (CLTC).

Il lancio ufficiale del nuovo modello sarebbe atteso per il terzo trimestre dell'anno. Dunque, tra non molto dovrebbero arrivare maggiori informazioni. La nuova ammiraglia di BYD la vedremo anche in Europa? Al momento non lo sappiamo. Non possiamo fare altro che attendere il debutto per saperne di più.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/06/2026