BYD Sealion 06 DM-i, ecco la nuova Super Hybrid con oltre 300 km in elettrico

In Cina piacciono molto le Super Hybrid, modelli ibridi Plug-in in grado di offrire percorrenze in elettrico molto ampie grazie a batterie di grande capacità. La nuova BYD Sealion 06 DM-i 2026 è un perfetto esempio. Con l'ultimo Model Year, la casa automobilistica ha introdotto il sistema ibrido DM-i di quinta generazione che in questo caso garantisce non solo maggiore potenza ma pure un miglioramento dell'efficienza.

BYD Sealion 06 DM-i

Più autonomia in elettrico

Il cuore pulsante del SUV è un nuovo powertrain ibrido Plug-in composto da un motore 4 cilindri benzina di 1,5 litri da 74 kW e da una motore elettrico. Nella versione più performante, l'unità elettrica eroga adesso una potenza di 175 kW ed è alimentata da una batteria LFP (Blade Battery) da 38 kWh che permette un'autonomia in elettrico di ben 310 km sebbene parliamo del ciclo CLTC. Grazie alla tecnologia DM-i di quinta generazione, il consumo di carburante del veicolo a batteria scarica è di 3,3 litri per 100 km. Questo significa che con un pieno di energia e di benzina è possibile arrivare a percorrere ben 1.845 km.

Numeri che ovviamente andranno verificati nel caso questo modello dovesse essere portato anche sul mercato europeo dove BYD sta continuando a crescere rapidamente.

Ancora più smart con i nuovi ADAS

Esteticamente, la nuova BYD Sealion 06 DM-i 2026 lunga 4.775 mm non presenta particolari differenze a parte l'arrivo di nuove colorazioni. Per l'abitacolo, invece, arrivano le funzioni di memoria e massaggio per i sedili anteriori. Rivisto e aggiornato anche il sistema infotainment. C'è pure un nuovo sistema per la diffusione delle fragranze all'interno dell'abitacolo. Novità, invece, per quanto riguarda le funzioni smart e in particolare i sistemi ADAS. Il nuovo modello di BYD offre come optional il sistema avanzato di assistenza alla guida ''God's Eye B'' che propone funzionalità complete per ogni scenario di guida, tra cui City Navigate on Autopilot (CNOA), High-speed Navigate on Autopilot (HNOA), riconoscimento dei semafori con conto alla rovescia in tempo reale e altro.

BYD Sealion 06 DM-i, interni

La nuova vettura è dotata di serie pure del sistema intelligente di controllo dello smorzamento DiSus-C che può regolare attivamente lo smorzamento delle sospensioni del telaio. Il SUV è dotato di un sistema di stabilizzazione in caso di scoppio degli pneumatici ad alta velocità. BYD ha affermato che, in caso di scoppio di uno pneumatico a velocità fino a 140 km/h, il sistema è in grado di reagire in millisecondi per mantenere la stabilità della vettura.

Prezzo

Quanto costa BYD Sealion 06 DM-i 2026 in Cina? Tra 129.900 yuan e 159.900 yuan che al cambio sono, rispettivamente, 16.400 euro e 20.200 euro.

Fonte: Cnevpost

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