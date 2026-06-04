BYD guarda oltre le auto: al lavoro sui robot umanoidi

Si parla sempre più spesso di robot umanoidi che potrebbero essere impiegati nelle attività lavorative all'interno delle fabbriche e addirittura arrivare nelle case. Ci sta lavorando Tesla ma anche altre case automobiliste sono al lavoro su prodotti simili. A quanto pare, pure BYD intende entrare in questo settore. Insomma, la casa cinese vuole andare oltre alle auto per avventurarsi in un settore tutto nuovo, quello della robotica su cui, però, c'è davvero molto interesse.

Secondo quanto riportato dalla testata cinese Yicai, il vicepresidente esecutivo di BYD, Li Ke, ha affermato che l'azienda sta già lavorando su robot umanoidi e ritiene che i principali fattori competitivi nel settore saranno le capacità produttive, software e hardware.

BYD vuole i robot umanoidi

Stando a quanto raccontato, l'intelligenza artificiale applicata al settore automobilistico e la robotica condividono basi tecnologiche comuni. Un'affermazione che non stupisce dato che Tesla, ad esempio, per il suo robot Optimus sta applicando quanto sviluppato per la Full Self Driving. Se BYD dovesse davvero riuscire a sviluppare robot umanoidi, saranno distribuiti attraverso le sue concessionarie.

Li Ke ha affermato che l'esperienza dell'azienda nell'AI applicata al settore automobilistico può essere utilizzata anche nella robotica. I robot umanoidi combinano molte tecnologie già utilizzate nei moderni veicoli, tra cui sensori, attuatori elettrici, batterie, piattaforme informatiche e modelli di intelligenza artificiale. I produttori di veicoli possiedono inoltre una vasta esperienza nella produzione su larga scala, capacità di gestione della catena di approvvigionamento e competenza nei sistemi critici per la sicurezza. Ed è proprio per tutto questo che diverse case automobilistiche hanno deciso di approcciare al settore della robotica.

Il dirigente ha aggiunto che la sua azienda potrebbe creare una piattaforma aperta anziché limitarsi a prodotti sviluppati internamente. In questo modo, potrebbe produrre i propri robot collaborando con realtà specializzate in robotica. Quando vedremo i primi robot umanoidi a marchio BYD? Non sono state fornite tempistiche e quindi non si può fare altro che attendere novità in tal senso.

BYD si unisce così a un elenco sempre più lungo di case automobilistiche cinesi che entrano nel settore della robotica. Tra loro e Tesla, i prossimi anni saranno probabilmente ricchi di spunti, portando la robotica a un livello superiore.

Fonte: CarNewsChina

[Immagine di copertina realizzata con AI]

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/06/2026