L’anteprima pelosa di BYD Atto 3 di seconda generazione (video)

BYD presenta a Pechino la nuova Atto 3. Più lunga, con passo maggiorato e interni curati con sedile chaise longue. I dettagli

Al Salone di Pechino spiccava un unicorno gigante completamente ricoperto di peluche. Sotto quel travestimento da My Little Pony si nascondeva la nuova BYD Atto 3, giunta alla sua seconda generazione.

Una scelta di marketing decisamente eccentrica, per un’auto che punta a consolidare il successo della versione precedente. Ma oltre ai peli e alle coccole, cosa cambia davvero?

BYD Atto 3

Dimensioni e abitabilità

Per capire l'evoluzione della BYD Atto 3, dobbiamo affidarci ai numeri. La lunghezza sale a 4,67 metri, con un incremento di 21 millimetri rispetto al modello che già conosciamo. Più interessante, però, è il dato sul passo, che arriva a 2,77 metri: si traduce in circa 5 centimetri extra di spazio interno, a tutto vantaggio delle gambe di chi siede dietro.

Motore e autonomia

Sotto la pelle (o il peluche, in questo caso), la sostanza rimane fedele alla filosofia del marchio. La trazione è posteriore, mossa da un powertrain capace di erogare fino a 327 CV di potenza massima.

Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 68 kWh. L’autonomia dichiarata è di 630 km, ma occhio al dato: è calcolata sul ciclo di omologazione cinese CLTC, solitamente molto più generoso rispetto al nostro standard WLTP.

BYD Atto 3

Salotto digitale e relax

Se fuori l'allestimento è discutibile, dentro la musica cambia. L'abitacolo della nuova BYD Atto 3 punta sull'alta qualità percepita e su un’impostazione molto pulita. Al centro della plancia domina il classico grande display touchscreen, tipico di BYD, affiancato da un cruscotto digitale minimalista.

La console centrale è piuttosto alta, lasciando spazio a un utile vano portaoggetti nella parte inferiore. Ma il vero tocco di classe lo trovi sui sedili: non solo sono traforati per gestire riscaldamento e ventilazione, ma quello del passeggero integra la funzione chaise longue. In pratica, se devi aspettare che la ricarica finisca, puoi farlo quasi completamente sdraiato.

Quando arriva in Italia? Difficile dirlo: da noi è stata da poco lanciata sul mercato la BYD Atto 3 EVO e per non pestarle i piedi il modello di seconda generazione non verrà importato. Stay tuned!

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/06/2026