Volo cancellato? BYD ti offre 1.600 euro di sconto sulla Seal U DM-i

BYD in Italia si è sempre messa in luce per campagna promozionali davvero molto particolari. Non possiamo non ricordare, ad esempio, quella che ''punzecchiava'' il Puretech di Stellantis. Negli ultimi tempi, tra gli argomenti più di attualità c'è il trasporto aero. Tra rincari dei carburanti e cancellazioni dei voli dovuti allo scoppio della crisi in Iran, viaggiare in aereo può risultare complesso. Inoltre, sta arrivando il periodo estivo dove i ritardi possono essere all'ordine del giorno.

Secondo BYD l'incertezza del trasporto aero può portare le persone a decidere di scegliere l'auto per raggiungere la propria metà. Per tale motivo, la casa automobilistica ha deciso di lanciare la particolare promozione “SI VOLAAA”, dedicata alla BYD Seal U DM-i.

BYD SI VOLAAA

Come funziona la promozione?

Ai clienti che hanno subito la cancellazione di un volo, BYD offre un bonus aggiuntivo di 1.600 euro se scelgono BYD Seal U DM-i. Il vantaggio è cumulabile con le promozioni già in vigore e permette quindi di rendere ancora più appetibile questo SUV ibrido Plug-in che in Italia è sempre piaciuto molto da quanto è arrivata sul mercato.

Ci sono ovviamente dei requisiti da rispettare. Quali sono? Il volo deve essere stato cancellato nei 90 giorni precedenti il contratto. Per la ''prova'', basta la comunicazione ufficiale della compagnia aerea. Questa particolarissima offerta sarà valida fino alla fine del mese di giugno e solamente sulle versioni Boost e Comfort del SUV ibrido Plug-in.

Specifiche tecniche e prezzo

BYD Seal U DM-i Boost può contare su di un motore 4 cilindri di 1,5 litri abbinato a un sistema ibrido. Potenza di sistema pari a 160 kW (217 CV). Grazie alla batteria da 18,3 kWh, l'autonomia in elettrico arriva a 80 km, mentre quella cumulativa a ben 1.080 km. La versione Comfort, invece, si differenzia sul piano tecnico per la presenza di una batteria con una capacità di 26,6 kWh. La percorrenza in elettrico sale così a 125 km, mentre quella cumulativa a ben 1.125 km.

Il prezzo? Si parte da 40.100 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/06/2026