BYD, la fabbrica in Ungheria è quasi pronta: produzione al via nel quarto trimestre 2026

Lo sappiamo molto bene, BYD ha ambiziosi programmi per l'Europa e un tassello molto importante del piano di crescita della casa automobilistica cinese è la fabbrica in Ungheria. Hub produttivo che permetterà di rendere Made in Europe alcuni modelli. Inoltre, permetterà di aggirare i dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina. Il progetto della fabbrica in Ungheria è un po' indietro rispetto alla tabella di marcia originale ma oramai ci siamo quasi. L'azienda ha infatti fatto sapere che la produzione partirà nel quarto trimestre di quest'anno. Inoltre, la casa automobilistica cinese ha sospeso i lavori per lo stabilimento in Turchia per concentrarsi sulla produzione in Europa. La fabbrica in Turchia dovrebbe comunque essere realizzata in futuro, sebbene a oggi non ci siano tempistiche precise.

Ecco cosa ha dichiarato la vicepresidente esecutiva di BYD Stella Li:

L'Ungheria è la priorità numero uno in questo momento. La seconda priorità sarà quella di concentrarci sulla ricerca di un secondo stabilimento di produzione in Europa.

Come accennato in precedenza, c'è un po' di ritardo. Inizialmente la produzione in Ungheria doveva partire entro la fine del 2025. Attualmente, BYD sta ancora attrezzando il nuovo impianto produttivo che si trova esattamente a Szeged, nel sud dell'Ungheria. Che modelli saranno costruiti? In passato era stato fatto il nome della BYD Dolphin Surf. Ne sapremo comunque di più nel corso dei prossimi mesi.

BYD Dolphin Surf

BYD punta a battere tutti

Europa a parte, l'obiettivo globale di BYD è davvero molto ambizioso. Wang Chuanfu, presidente di BYD, ha dichiarato martedì di aspettarsi che l'azienda cinese diventi la più grande casa automobilistica al mondo entro cinque anni.

Entro cinque anni BYD diventerà davvero il produttore automobilistico numero 1 al mondo in termini di dimensioni.

Ricordiamo che nel 2025, BYD ha veduto complessivamente circa 6 milioni di veicoli, classificandosi sesta a livello globale. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, l'azienda dovrebbe superare Toyota che ha venduto più del doppio dei veicoli rispetto a BYD o scorso anno. Tra gennaio e maggio, le esportazioni di BYD sono cresciute del 65% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, questa crescita non è riuscita a compensare una performance interna più debole, poiché le consegne complessive nello stesso periodo sono diminuite di oltre il 20%.

Secondo Wang, la produzione delle batterie Blade di seconda generazione sono il principale collo di bottiglia per la crescita di quest'anno.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/06/2026