Nuova BYD Seal 8: quasi 700 CV, ricarica flash e fino a 900 km di autonomia

BYD non si ferma mai e in Cina porta al debutto la nuova BYD Seal 8 di cui sono stati aperti i preordini. Si tratta di una berlina lunga circa 5,2 metri offerta con motorizzazioni elettriche e Plug-in. Dispone della nuova Blade Battery 2.0 e del supporto al Flash Charging. La Seal 08 è il modello di punta della serie Ocean del marchio cinese.

BYD Seal 8

Esterni e interni

La nuova berlina misura esattamente 5.150 mm lunghezza x 1.999 mm larghezza x 1.505 mm altezza, con un passo di 3.030 mm. Per il suo aspetto, la casa automobilistica cinese ha adottato il linguaggio stilistico Ocean Aesthetics 2.0 che offre linee fluide. Sul tetto possiamo notare la presenza del LiDAR che servirà per gli avanzati sistemi ADAS di cui la Seal 8 disporrà. Il frontale è chiuso e questo permette di ottimizzare l'efficienza aerodinamica. L'abitacolo presenta invece uno stile minimalista, con la strumentazione digitale dietro al volante a 3 razze. Centralmente sulla pancia è invece collocato il maxi display touch centrale dell'infotainment da cui si gestisce tutto o quasi della vettura. Ci sono comunque alcuni tasti fisici sul tunnel centrale oltre al pad per la ricarica wireless degli smartphone.

BYD Seal 08: elettrica e Plug-in

Palando della meccanica, la versione elettrica sfrutta un'architettura a 800 V che insieme alle nuove Blade Battery 2.0 permette di supportare il Flash Charging per fare un pieno di energia in pochi minuti: dal 10% al 97% in circa 9 minuti. La berlina sarà offerta con un solo motore elettrico o con un doppio motore, con potenze che possono arrivare fino a 693 CV, quanto basta per poter accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi. L'autonomia arriva fino a 900 km (CLTC).

C'è poi la versione Plug-in con il sistema ibrido DM-i. Abbiamo quindi un motore benzina da 1,5 litri che eroga 156 CV e un motore elettrico da 299 CV. L'auto può percorrere fino a 400 km in CLTC, grazie a una batteria LFP da 45,36 kWh. È stato inoltre annunciato che questa vettura sarà disponibile anche nella versione DM-p, dotata di due motori elettrici con una potenza combinata di 544 CV.

Tra le altre caratteristiche degne di nota della nuova BYD Seal 08 figurano l'asse posteriore sterzante e il telaio DiSus-A con sospensioni pneumatiche a doppia camera. Sarà inoltre dotata del sistema di assistenza alla guida DiPilot 5.0, in grado di offrire la funzione Navigate On Autopilot (NOA) sia in città che in autostrada.

Prezzo

Il listino della nuova BYD Seal 8 non è ancora stato comunicato. Si dice che dovrebbe partire da circa 250 mila yuan (31.800 euro). In Cina è prassi comune iniziare ad accettare preordini senza rivelare il prezzo dell'auto. I costruttori li chiamano preordini ''alla cieca''. Il loro scopo è quello di attirare l'attenzione sul modello e valutare il potenziale volume di vendite in base alle statistiche di prenotazione e all'interesse degli utenti.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/06/2026