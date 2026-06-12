BYD Dolphin G DM-i, interni e bagagliaio della nuova Plug-in

BYD Dolphin G DM-i è la nuova proposta della casa automobilistica, un modello pensato espressamente per il mercato e dotato di un powertrain ibrido Plug-in. Con una lunghezza di poco più di 4,1 metri e con prezzo inferiore ai 25 mila euro, punta a diventare una protagonista del segmento B di mercato. Il tutto senza rinunciare alla tecnologia e alle soluzioni più recenti che BYD ha sviluppato per le sue auto.

BYD Dolphin G DM-i 2026, la plancia

BYD Dolphin G DM-i, interni

Lo stile dell'abitacolo è minimalista come va di moda oggi, con le principali funzioni della vettura che si gestiscono direttamente dall'ampio schermo centrale, climatizzazione inclusa. Sul tunnel centrale si trovano comunque alcuni comandi fisici come quelli delle modalità di guida e delle 4 frecce.

Il cruscotto presenta linee orizzontali, pensate per amplificare la larghezza visiva dell'abitacolo, con le bocchette del climatizzatore integrate agli angoli. Il quadro strumenti digitale è da 8,8 pollici, mentre lo schermo centrale dell'infotainment, da 10,1 o 12,8 pollici a seconda della versione, è posto in rilievo rispetto alla plancia per poter essere utilizzato più facilmente. Supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Non manca nemmeno il supporto agli aggiornamenti OTA.

BYD Dolphin G DM-i, infotainment

Il selettore della trasmissione è montato sulla colonna dello sterzo, liberando così spazio tra i sedili anteriori per un'area di stivaggio a due livelli, completa di divisorio, portabicchieri e, sulle versioni top di gamma, un pad di ricarica wireless da 15 W per lo smartphone. Completano la dotazione, diverse porte USB-C e prese d'alimentazione.

Non manca nemmeno un sistema d'illuminazione ambientale a 31 colori. Si può sincronizzare con la musica per fare in modo che il colore cambi in base al ritmo. A seconda dell'allestimento, i sedili anteriori sono riscaldabili. Quello del conducente, in particolare, include il supporto lombare regolabile. La nuova BYD Dolphin G DM-i è equipaggiata con il Child Presence Detection che rileva immediatamente la presenza di bambini rimasti a bordo, inviando avvisi tempestivi al conducente.

Il bagagliaio

BYD Dolphin G DM-i, bagagliaio

E lo spazio per i bagagli? Bagagliaio di 425 litri ma lo spazio può salire a 1.225 litri abbattendo i sedili posteriori in configurazione 40:60, e le pareti laterali del bagagliaio sono dotate di ganci fissi per tenere le borse della spesa in posizione.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/06/2026