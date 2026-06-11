MG anticipa la nuova MG2: il concept debutta a Goodwood 2026

Il Goodwood Festival of Speed 2026 si sta avvicinando e pare che arriveranno interessanti novità, soprattutto da MG. Infatti, il 9 luglio la casa automobilistica svelerà due concept car. La prima è probabilmente la più interessante perché va ad anticipare la nuova MG2, una compatta elettrica di cui si parla già da diverso tempo. La versione di produzione dovrebbe poi arrivare il prossimo anno. L'altra, invece, è descritta come una ''visione di design elettrico'' creata per ''migliorare ulteriormente la gamma MG''.

Il teaser del concept della nuova MG2

Per il momento, la casa automobilistica ha condiviso alcuni teaser. In uno intravediamo una parte del frontale caratterizzato dalla presenza di fari dalle forme arrotondate. La vista posteriore è più definita, con il logo MG impresso sul montante C, luci posteriori a LED verticali e uno spoiler sul tetto. La sensazione è che la nuova MG2 possa caratterizzarsi per una look sportiveggiante. Del resto, dovrebbe essere un modello che strizza l'occhio alla clientela più giovane. Ne sapremo di più tra circa un mese. Al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni, e non si sa nulla sul secondo concept. MG ha confermato che il vicepresidente del design globale, Jozef Kaban, svelerà personalmente le due vetture a Goodwood il mese prossimo.

MG2 teaser

Nuova MG2, cosa sappiamo?

Le piccole elettriche piacciono sempre di più e il successo di modelli come la Renault 5 ne è la prova. Questo segmento si sta ampliando, diventando sempre più competitivi. Anche MG vuole quindi entrare in questo segmento con una vettura che dovrebbe chiamarsi MG2. Si dovrebbe dunque trattare di una vetture di segmento B che potrebbe poggiare sulla piattaforma modulare della MG4. Ovviamente seguirà sempre la filosofia della casa automobilistica del Gruppo SAIC, puntando sul rapporto contenuti / prezzo.

Ne sapremo molto di più in occasione del Goodwood Festival of Speed 2026 dove sarà svelato il concept. Non possiamo escludere, però, che prima di allora possano arrivare alcune anticipazioni. Non rimane che attendere novità.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/06/2026