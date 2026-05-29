MG tocca quota 150.000 consegne in Italia: il SUV ZS Hybrid+ protagonista del successo

Dal suo ritorno ufficiale sul mercato italiano nel 2021, MG (guarda la homepage di MG Italia) raggiunge un nuovo traguardo sul mercato italiano con 150.000 esemplari consegnati dal suo ritorno ufficiale nel 2021.

La crescita del marchio in Italia

A rappresentare questo risultato è soprattutto la ZS Hybrid+ (guarda la prova di MG ZS Hybrid+), modello che nel 2026 si è stabilizzato nella top ten delle auto più acquistate nel Paese. Il marchio conferma così una crescita costante nel segmento SUV, grazie a una proposta focalizzata su tecnologia, accessibilità e praticità per le famiglie.

MG in Italia: raggiunto il traguardo delle 150.000 unità vendute in cinque anni

MG ZS protagonista delle vendite

La MG ZS resta il modello più richiesto della gamma con 104.873 unità vendute considerando tutte le motorizzazioni disponibili. Dal debutto della tecnologia ibrida Hybrid+ avvenuto alla fine del 2024, il modello ha inoltre registrato 27.680 pezzi.

Il sistema full-hybrid combina motore termico ed elettrico per offrire consumi contenuti e una guida fluida sia in città sia nei percorsi extraurbani. Il successo commerciale del modello è legato anche alla versatilità degli spazi interni e agli allestimenti ricchi, scelti soprattutto da giovani famiglie.

MG in Italia: successo ottenuto anche grazie al SUV ZS Hybrid+, qui l'abitacolo

Tecnologia, sicurezza e connettività

Tra gli elementi che hanno contribuito al successo della MG ZS figurano le dotazioni dedicate alla sicurezza e alla vita a bordo. Il pacchetto MG Pilot integra sistemi ADAS di livello 2+, mentre l’app iSmart permette una gestione avanzata della vettura da remoto, migliorando la connettività e l’esperienza quotidiana degli utenti. Disponibile anche con motore benzina 1.5 aspirato, la gamma mantiene due allestimenti principali: Comfort e Luxury.

Le parole di Andrea Bartolomeo

“Raggiungere le 150.000 unità vendute in poco più di cinque anni è una grandissima soddisfazione che ci riempie di orgoglio e ringraziamo chi ha scelto di percorrere questo itinerario con noi. La MG ZS Hybrid+ non è solo la nostra auto numero 150.000, ma il simbolo di un percorso che vede in MG un partner di mobilità affidabile e innovativo”. Con queste parole Andrea Bartolomeo,Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, ha commentato il risultato raggiunto dal marchio.

MG in Italia: dal 2024 oltre 27.000 esemplari del SUV ZS full-hybrid

La campagna di giugno

La nuova campagna commercialedi giugno prevede vantaggi fino a 5.000 euro, con estensione del bonus rottamazione anche alla permuta, oltre a un incentivo aggiuntivo di 250 euro dedicato ai clienti che scelgono nuovamente il brand.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/05/2026