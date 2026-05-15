Versioni e allestimenti della nuova MG4 EV: ecco quanto costa

MG4 EV Urban è la grande novità che la casa automobilistica ha introdotto sul mercato italiano e che abbiamo già avuto modo di provare. Contestualmente, è stata rinnovata anche MG4 EV. Gli esterni non cambiano ma l'abitacolo è stato aggiornato per alzare la sensazione di qualità percepita.

MG4 EV

MG4 EV, i nuovi interni

La casa automobilistica ha completamente riprogettato l'abitacolo e adesso troviamo, come su MGS5 EV, lo ''Smart Cabin 2.0''. Dietro al volante c'è quindi il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display del sistema infotainment da 12,8 pollici. Ovviamente non mancano Apple CarPlay e Android Auto. Il nuovo infotainment mette a disposizione anche diverse app per l'intrattenimento tra cui Spotify, Amazon Music, YouTube e TikTok. Sul tunnel centrale, accanto al selettore circolare della trasmissione, troviamo il pad per la ricarica wireless degli smartphone. L'impianto audio dispone di 6 altoparlanti e non mancano nuovi rivestimenti che rendono l'ambiente più curato.

MG4 EV

Volante e sedili anteriori riscaldati, oltre a un bagagliaio da 388 litri con la possibilità di salire a quota 1.164 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Motori e autonomia

Nuova MG4 EV è offerta con due tagli di batteria: 64 kWh e 77 kWh. Un’altra novità riguarda la batteria da 64 kWh destinata all'allestimento Premium, caratterizzata da chimica LFP (Litio-Ferro-Fosfato). Restano invece con chimica NMC (Nichel-Manganese-Cobalto) le versioni Premium da 77 kWh e per la XPower (AWD) da 64 kWh. Questa è la gamma disponibile in Italia.

MG4 EV 64 kWh Premium : 190 CV, 350 Nm, 64 kWh (LFP), 180 km/h, 0-100 km/h in 7,5 secondi e 452 km di autonomia

: 190 CV, 350 Nm, 64 kWh (LFP), 180 km/h, 0-100 km/h in 7,5 secondi e 452 km di autonomia MG4 EV 77 kWh Premium : 245 CV, 350 Nm, 77 kWh (NMC), 180 km/h, 0-100 km/h in 6,2 secondi e 545 km di autonomia

: 245 CV, 350 Nm, 77 kWh (NMC), 180 km/h, 0-100 km/h in 6,2 secondi e 545 km di autonomia MG4 EV 64 kWh AWD XPower: 435 CV, 600 Nm, 64 kWh (NMC), 200 km/h, 0-100 km/h in 3,8 secondi e 405 km di autonomia

Prezzi

Quanto costa la rinnovata MG4 EV in Italia? Si parte da 35.490 euro ma grazie all'MG Bonus di 3.500 euro il prezzo scende a 31.990 euro.

MG4 EV 64 kWh Premium : da 35.490 euro (31.990 euro con MG Bonus)

: da 35.490 euro (31.990 euro con MG Bonus) MG4 EV 77 kWh Premium : da 38.990 euro (35.490 euro con MG Bonus)

: da 38.990 euro (35.490 euro con MG Bonus) MG4 EV 64 kWh AWD XPower: da 40.990 euro (37.490 euro con MG Bonus)

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/05/2026