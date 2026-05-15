Versioni e allestimenti della nuova MG4 EV: ecco quanto costa

MG4 EV Urban è la grande novità che la casa automobilistica ha introdotto sul mercato italiano e che abbiamo già avuto modo di provare. Contestualmente, è stata rinnovata anche MG4 EV. Gli esterni non cambiano ma l'abitacolo è stato aggiornato per alzare la sensazione di qualità percepita.
MG4 EV, i nuovi interni
La casa automobilistica ha completamente riprogettato l'abitacolo e adesso troviamo, come su MGS5 EV, lo ''Smart Cabin 2.0''. Dietro al volante c'è quindi il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display del sistema infotainment da 12,8 pollici. Ovviamente non mancano Apple CarPlay e Android Auto. Il nuovo infotainment mette a disposizione anche diverse app per l'intrattenimento tra cui Spotify, Amazon Music, YouTube e TikTok. Sul tunnel centrale, accanto al selettore circolare della trasmissione, troviamo il pad per la ricarica wireless degli smartphone. L'impianto audio dispone di 6 altoparlanti e non mancano nuovi rivestimenti che rendono l'ambiente più curato.
Volante e sedili anteriori riscaldati, oltre a un bagagliaio da 388 litri con la possibilità di salire a quota 1.164 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.
Motori e autonomia
Nuova MG4 EV è offerta con due tagli di batteria: 64 kWh e 77 kWh. Un’altra novità riguarda la batteria da 64 kWh destinata all'allestimento Premium, caratterizzata da chimica LFP (Litio-Ferro-Fosfato). Restano invece con chimica NMC (Nichel-Manganese-Cobalto) le versioni Premium da 77 kWh e per la XPower (AWD) da 64 kWh. Questa è la gamma disponibile in Italia.
- MG4 EV 64 kWh Premium: 190 CV, 350 Nm, 64 kWh (LFP), 180 km/h, 0-100 km/h in 7,5 secondi e 452 km di autonomia
- MG4 EV 77 kWh Premium: 245 CV, 350 Nm, 77 kWh (NMC), 180 km/h, 0-100 km/h in 6,2 secondi e 545 km di autonomia
- MG4 EV 64 kWh AWD XPower: 435 CV, 600 Nm, 64 kWh (NMC), 200 km/h, 0-100 km/h in 3,8 secondi e 405 km di autonomia
Prezzi
Quanto costa la rinnovata MG4 EV in Italia? Si parte da 35.490 euro ma grazie all'MG Bonus di 3.500 euro il prezzo scende a 31.990 euro.
- MG4 EV 64 kWh Premium: da 35.490 euro (31.990 euro con MG Bonus)
- MG4 EV 77 kWh Premium: da 38.990 euro (35.490 euro con MG Bonus)
- MG4 EV 64 kWh AWD XPower: da 40.990 euro (37.490 euro con MG Bonus)
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|MG4 1.5 115 CV Standard
|115 / 85
|16.990 €
|MG4 1.5 115 CV Comfort
|115 / 85
|18.490 €
|MG4 Hybrid+ 195 CV Comfort
|102 / 75
|21.490 €
|MG4 Hybrid+ 195 CV Luxury
|102 / 75
|23.490 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della MG MG4 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni MG MG4
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).