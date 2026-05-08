MG 4X, il nuovo SUV elettrico con batterie allo stato semi solido è pronto al debutto

Sta arrivando nelle concessionarie cinesi il nuovo SUV elettrico di MG che punta su tecnologia e nuove batterie

Dopo aver potato la tecnologia delle batterie allo stato semi solido sulla MG4, la casa automobilistica sta facendo la stessa cosa sulla nuova MG 4X che sta arrivando nelle concessionarie cinesi. Si tratta di un SUV elettrico dalle caratteristiche tecniche interessanti e che punta ad avvicinare una clientela più giovane grazie a un look moderno e a un prezzo che si preannuncia interessante. Non è ancora stato definito ma il listino dovrebbe partire da meno di 100.000 yuan che al cambio sono circa 12.500 euro. Arriverà anche in Europa? Al momento ancora non lo sappiamo. Molto dipenderà, probabilmente, dal suo successo nel mercato cinese.

MG 4X

Tecnologia OPPO

Le dimensioni della nuova MG 4X sono 4.500 mm lunghezza x 1.849 mm larghezza x 1.621 mm altezza, con un passo è di 2.735 mm. Stiamo quindi parlando di un SUV di segmento C. Il suo peso è compreso tra 1.640 e 1.755 kg, a seconda della variante scelta. Il design presenta elementi caratteristici della famiglia MG4. Davanti, i fari sono collegati tra loro da una sottile striscia luminosa, mentre dietro troviamo gruppi ottici a tutta larghezza con un design simile a quello dell'attuale MG4.

Salendo a bordo troviamo invece un abitacolo dallo stile minimalista come va di moda oggi e come piace molto ai clienti cinesi. I comandi fisici sono ridotti all'essenzialmente ma ovviamente non manca la tecnologia. Dietro al volante multifunzione a 2 razze troviamo un quadro strumenti digitale, mentre centralmente sulla plancia è collocato un ampio display touch del sistema infotainment. Il selettore della trasmissione è montato sul piantone dello sterzo, mentre nel tunnel centrale troviamo il pad per la ricarica wireless degli smartphone da 50 W. MG ha fatto sapere che la piattaforma dell'infotainment è stata sviluppata grazie alla collaborazione con OPPO. La dotazione di serie include, tra le altre cose, volante riscaldato, illuminazione ambientale e portellone posteriore ad apertura elettrica.

MG 4X

Inoltre, sempre parlando della tecnologia, la nuova MG 4X dispone anche di funzionalità ADAS avanzate come il Navigate On Autopilot (NOA).

Motori e autonomia

La versione base della MG 4X è dotata del motore elettrico sincrono a magneti permanenti TZ180XS0951 sull'asse posteriore, con una potenza massima di 125 kW (170 CV). C'è poi una versione più potente con il motore TZ204XS1351 da 150 kW (204 CV). Due sono le opzioni per la batteria. La più interessante è la prima perché troviamo un accumulatore allo stato semi solido da 53,9 kWh che permette un'autonomia di 510 km sebbene secondo il ciclo CLTC. C'è poi, invece, una più ''tradizionale'' batterie LFP di CATL da 64,2 kWh, che garantisce un'autonomia di 610 km, sempre secondo il ciclo CLTC.

Il lancio ufficiale in Cina è previsto per l'11 maggio.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/05/2026