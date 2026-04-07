Nuova Mercedes-AMG GT coupe4 sfida Porsche Taycan copiando… Hyundai

Scopri la nuova Mercedes-AMG GT 4-door Coupé elettrica: 1.341 CV e un sistema che simula il cambio marcia e il sound V8

Addio al V8 Hammer, benvenuti ai volt. La nuova super-berlina di Affalterbach punta dritta alla Porsche Taycan ma, per non far rimpiangere la benzina, ruba l'idea ai coreani: cambi marcia finti, contagiri digitale e tanto rumore (artificiale). Funzionerà?

Diciamocelo: per un ''AMG-ista'' sfegatato, l'idea di una GT a 4 porte che non gorgoglia come un motoscafo al minimo è un boccone amaro da digerire. Eppure, ad Affalterbach hanno deciso che è ora di voltare pagina.

Se prima l'obiettivo era la Porsche Panamera, oggi nel mirino c'è la Taycan. La nuova Mercedes-AMG GT Coupe4 abbandona pistoni e bielle per abbracciare elettroni e motori a flusso assiale, ma con un trucco: vuole convincerti di essere ancora un'auto termica ''brutta e cattiva''.

Nuova Mercedes-AMG GT Coupe4 elettrica, il quadro strumenti mostra un contagiri finto

Il teatrino di Affalterbach (firmato Harvey Specter)

Per l'occasione, Mercedes ha scomodato Gabriel Macht (sì, proprio l'attore di Suits), ambassador del marchio, mandandolo a derapare tra i ghiacci della Lapponia. Il video teaser parla chiaro: la nuova AMG GT EV non vuole essere la solita auto elettrica silenziosa e velocissima.

Quando selezioni la modalità Sport+, succede qualcosa di strano. Sullo schermo appare un contagiri digitale e dagli altoparlanti esterni (forse 8, come sulla concept GT XX) esplode un rombo sintetico che imita il vecchio V8.

Non solo: come dimostrano le foto degli interni, già rilasciate ufficialmente, ci sono pure le palette al volante per simulare le cambiate, con tanto di strattone elettronico.

Se ti sembra di aver già visto questo film, hai ragione: pare un reboot di quello che ha fatto Hyundai con la Ioniq 5 N. Un crossover culturale che fa riflettere: oggi la stella a tre punte copia i coreani per salvare l'emozione.

Numeri da capogiro: 1.341 CV e tre motori

Sotto la carrozzeria ancora camuffata (ma che lascia intravedere linee da squalo e un abitacolo dominato dai display), si nasconde la nuova piattaforma AMG.EA.

Quanto alla scheda tecnica, si parla di circa 1.000 kW (1.341 CV) forniti da tre motori a flusso assiale, più compatti e prestanti dei motori elettrici tradizionali.

L'assetto beneficia di sospensioni pneumatiche attive e stabilizzazione del rollio semi-attiva. Il comparto freni è misto (acciaio e carboceramici) pronto a mordere i dischi per fermare una massa che non sarà certo da peso-piuma.

Mercedes-AMG GT Coupè 4

Come tu la vuoi, grazie ai manettini

Sul tunnel centrale svettano tre rotori che controllano Risposta dell'acceleratore, Agilità e Trazione. Quest'ultimo comando è il più interessante: puoi decidere se avere un grip infinito per scattare come un fulmine o se regolare di fino il pattinamento consentito per sentirti il re del traverso.

Il torque vectoring fa il resto, distribuendo la coppia millimetro per millimetro per farti curvare proprio come vuoi tu.

La sfida alla Porsche Taycan è ufficialmente lanciata. La nuova AMG GT 4-Door Coupe è un concentrato di tecnologia estrema avvolto in un mantello di nostalgia digitale.

Basteranno un rumore sintetico e dei cambi marcia finti a convincere chi ha ancora il sangue che pompa a 100 ottani? La risposta arriverà tra pochi mesi.

Foto di copertina: rendering generato con A.I.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/04/2026