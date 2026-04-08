MG 07 sta arrivando, cosa sappiamo sulla nuova fastback di MG

MG vuole continuare a crescere e per farlo sta ampliando la sua gamma di vetture per offrire ai clienti soluzioni in grado di accontentare tutte le necessità. Tra i prossimi modelli a debuttare c'è la nuova MG 07 che probabilmente sarà svelata al Salone dell'Auto di Pechino alla fine di questo mese. Nonostante la somiglianza con il nome, sarà un modello differente rispetto alla MG7 già in vendita in Cina. Grazie al teaser condivisi sino a questo momento, abbiamo capito che disporrà di una linea da fastback con un design che sembra richiamare un po' quello della Porsche Taycan. Modello che una volta su strada dovrebbe andare a collocarsi appena al di sotto della MG IM5.

MG 07

Sta arrivano un nuova fastback elettrica

Come si può osservare dai teaser, nella parte posteriore, la nuova 07 presenta una barra luminosa a tutta larghezza, mentre le fiancate sono caratterizzate da ampi passaruota e maniglie delle portiere a filo carrozzeria per una migliore aerodinamica. La sporgenza sul tetto fa capire che è presente il sensore LiDAR per le funzionalità avanzate di assistenza alla guida di cui l'auto disporrà.

Stando alle più recenti indiscrezioni, pare che la nuova MG 07 poggerà sulla piattaforma modulare ''Nebula'' della casa madre SAIC, in grado di supportare sia propulsori ibridi Plug-in che completamente elettrici. Una versione 100% elettrica dovrebbe disporre di un'architettura a 800 V in grado di consentire ricariche ad altissima potenza. Si dice inoltre che la vettura dovrebbe disporre di una piattaforma software sviluppata da MG in collaborazione con OPPO. Informazioni precise sulla meccanica al momento comunque non ce ne sono. Non possiamo quindi fare altro che attendere il Salone di Pechino dove è possibile che ne sapremo molto di più.

MG 07

Anche in Europa?

Al momento non ci sono informazioni al riguardo ma potrebbe essere un modello interessante anche per il mercato del Vecchio Continente dove MG sta crescendo molto rapidamente.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/04/2026