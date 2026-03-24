Nuova Mercedes-Maybach Classe S 2026, lusso all'ennesima potenza

Lusso estremo ed esclusività, questa è la nuova Mercedes-Maybach Classe S. Già la nuova Classe S offriva contenuti premium ma qui l'asticella si posta ancora più in alto, portando il concetto di lusso ad un livello superiore. Non manca ovviamente anche la tecnologie con le ultime innovazioni sviluppate dal marchio tedesco a partire dal sistema operativo Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Sui mercati europei questo modello sarà ordinabile a partire dal 25 marzo 2026. Auto di rappresentanza, un modello nato per garantire il massimo comfort anche nei lunghissimi viaggi, questa è la nuova Maybach Classe S. I prezzi ancora non sono noti ma l'attuale modello parte da oltre 262.000 euro

Mercedes-Maybach Classe S, gli esterni

Mercedes-Maybach Classe S

Esteriormente può sembrare una normale Classe S. In realtà, la Maybach Classe S si differenzia per diversi particolari a partire dall'imponente griglia del radiatore, adesso ancora più grande. La cornice della griglia, il lettering Maybach, così come, dove disponibili, la stella Mercedes-Benz sul cofano e l’emblema sul montante C sono illuminati. I nuovi fari presentano invece una firma luminosa a doppia stella, con dettagli di color rosa. Le versioni con motore V12 sono riconoscibili da un nuovo emblema nella griglia.

Spostandoci al posteriore, i gruppi ottici riprendono i motivi a stella dell’anteriore, mentre la nuova modanatura bicolore del portellone, adesso p suddivisa tra cromatura e nero lucido. Disponibili cerchi da 20 e 21 pollici. Curiosità, la stella al centro dei cerchi con finitura argento, è mantenuta in posizione verticale da un preciso meccanismo a cuscinetti. Con quasi 5,5 metri di lunghezza, la nuova Mercedes-Maybach Classe S è pure più lunga della nuova Classe S che abbiamo imparato a conoscere.

Interni, lusso e tecnologia

Mercedes-Maybach Classe S

Ed è quindi che i tecnici tedeschi hanno fatto la maggior parte del lavoro per distinguere la Maybach Classe S dalla Classe S, offrendo un concetto di lusso senza precedenti. Materiali pregiati, illuminazione ambientale raffinata e, per la prima volta, un abitacolo privo di pelle. Materiali selezionati con cura e un’illuminazione ambientale sofisticata esaltano ulteriormente l'abitacolo più simile ad un piccolo salottino.

La configurazione opzionale “stormy grey” abbina pelle sintetica Artico finemente goffrata al tessuto “Mirville” mélange di alta qualità, una miscela di lino e poliestere riciclato dall’aspetto naturale. Nella parte posteriore, la consolle centrale ridisegnata introduce due supporti dedicati, progettati per accogliere i calici da champagne Robbe & Berking placcati in argento, anche durante la marcia.

Dietro il bracciolo posteriore, un vano refrigerato garantisce che lo champagne sia sempre alla temperatura giusta. Con una capacità di dieci litri, può contenere comodamente più bottiglie, ma può anche essere rimosso per lasciare spazio ad altri oggetti personali. Inoltre, la consolle centrale offre un alloggiamento per smartphone migliorato e dotato di ricarica integrata, incorniciato da un elemento decorativo dalle forme generose, disponibile in finiture pregiate.

Mercedes-Maybach Classe S

Chiaramente non manca la tecnologia e sull'ammiraglia tedesca troviamo il sistema MBUX Superscreen di serie che unisce i display centrale e lato passeggero da 14,4 pollici e 12,3 pollici sotto un’unica superficie in vetro, dalla quale emerge, il quadro strumenti da 12,3 pollici. Due display da 13,1 pollici sono a disposizione dei passeggeri posteriori. Non mancano poi tutti gli ultimi e più avanzati sistemi digitali sviluppati da Mercedes per le sue vetture come MBUX Virtual Assistant basato sull'intelligenza artificiale.

Motori

Mercedes-Maybach Classe S

Parlando delle motorizzazioni della nuova Mercedes-Maybach Classe S, al vertice dell’offerta in Europa si colloca l’ultima evoluzione del motore otto cilindri (M 177 Evo) della Mercedes-Maybach S 680, che eroga 450 kW a cui si aggiungono ulteriori 17 kW del sistema Mild Hybrid. In alcuni mercati, la Mercedes-Maybach S 680 continua a essere disponibile con il motore V12 (M 279), con una potenza di 450 kW.

Nella Mercedes-Maybach S 580, il motore V8, ora ancora più potente, sviluppa 395 kW più 17 kW sempre del sistema Mild Hybrid. C'è poi la Mercedes-Maybach S 580 e con EQ Hybrid Technology con powertrain ibrido Plug-in composto da un motore 6 cilindri abbinato ad un'unità elettrica. Per il momento sappiamo che arriverà su alcuni mercati selezionati e che permetterà di percorrere in modalità elettrica circa 100 km.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/03/2026