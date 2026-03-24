MG4 Urban, batterie allo stato semi-solido per le EV accessibili: in Europa entro fine 2026

In Italia ancora non è disponibile ma da qualche settimana la nuova MG4 Urban ha fatto la sua comparsa nel mercato del Regno Unito. Si tratta della nuova versione entry level della gamma della MG4 elettrica. Rispetto agli altri modelli è però un'auto profondamente differente che in Cina è già commercializzata. All'inizio, non era chiaro se sarebbe arrivata nel Vecchio Continente ma alla fine abbiamo visto che la casa automobilistica ha deciso di affiancarla alla MG4 che conosciamo e che adesso sta ricevendo un importante aggiornamento. Sul mercato cinese, la nuova MG4 Urban aveva colpito per un dettaglio tecnico interessante. Infatti, una versione era dotata di una batteria con tecnologia allo stato semi solido. Sarà proposta anche nel Vecchio Continente? Parrebbe di si, almeno stando a quanto riferiscono i colleghi inglesi di Auto Express. Infatti, pare che sarà disponibile entro la fine del 2026.

Arrivano le batterie allo stato semi solido

Questa tecnologia è interessante perché permette di migliorare diversi aspetti delle batterie ''tradizionali'', in attesa che arrivino le batterie allo stato solido. Normalmente vediamo queste batterie su modelli premium ma MG da un po' ha iniziato ad offrirla anche sulla nuova MG4 Urban in Cina. Tecnologia che arriverà quindi anche in Europa e a quel punto sarà molto interessante scoprire le esatte specifiche. Per il momento, infatti, non sappiamo esattamente quali saranno le caratteristiche tecniche per le auto che saranno vendute sul mercato del Vecchio Continente. Si tratta comunque di una novità molto interessante e speriamo presto di saperne molto di più.

Tra le caratteristiche principali delle batterie allo stato semi solido, almeno sulla carta, figurano un intervallo di temperature operative più ampio, con una ricarica più rapida del 15% a basse temperature, oltre a un aumento del 100% della capacità di scarica e quindi delle prestazioni a basse temperature e con un basso livello di carica. Per ora, nelle batterie MG, la densità energetica è pressoché identica a quella delle attuali tecnologie delle batterie, attestandosi intorno ai 180 Wh/kg. Ovviamente il lavoro di sviluppo sta andando avanti e si attendono miglioramenti, soprattutto sulla densità energetica. I vantaggi derivanti da una maggiore densità energetica, in particolare, consentiranno a MG di aumentare l'autonomia con un pacco batteria di dimensioni simili, o, al contrario, di offrire la stessa autonomia con un pacco batteria più piccolo e leggero.

Intanto in Cina...

Delle specifiche esatte della nuova MG4 Urban per il mercato europeo con batterie allo stato semi solido ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi. Come detto, in Cina questa particolare versione dell'auto elettrica è già venduta e offre un accumulatore con una capacità di circa 54 kWh in grado di garantire un'autonomia fino a 537 km con una singola carica ma parliamo di dati secondo il ciclo CLTC. MG dichiara una ricarica dal 30% all'80% in 21 minuti per il modello destinato al mercato cinese. Le batterie allo stato semi solido di MG arriveranno in Europa entro la fine del 2026. Non rimane che attendere novità.

Fonte: AutoExpress

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/03/2026