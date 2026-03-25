Nuova Mercedes-AMG Classe E elettrica avvistata al Nürburgring: foto spia e anticipazioni

Mercedes sta lavorando sulla nuova Classe E elettrica, modello che una volta su strada andrà a sostituire anche la EQE che non ha avuto il successo sperato. Foto spia ne sono circolate in passato ma adesso c'è una novità importante perché nei dintorni del Nürburgring è stato intercettato un prototipo della variante più sportiva firmata AMG. Ovviamente, la vettura protagonista dei nuovi scatti spia appare pesantemente camuffata con pellicole a coprire la carrozzeria. In ogni caso si possono comunque osservare diverse cose.
Un primo assaggio della nuova Classe E AMG elettrica
Mercedes-AMG Classe E elettrica
Per ora, tutto ciò che sappiamo è che la nuovissima Mercedes Classe E elettrica è in fase di test dallo scorso anno. La variante AMG è riconoscibile per i cerchi AMG dal design specifico, i passaruota più ampi, la parte inferiore del paraurti anteriore più elaborata e lo spoiler posteriore. Si tratta di un prototipo iniziale, che non presenta nemmeno i fari anteriori e posteriori definitivi che sui nuovi modelli Mercedes dispongono della firma luminosa a stella. L'auto avrà una griglia completamente chiusa che dovrebbe richiamare per forme e dimensioni quella presente sulla nuova GLC elettrica.
Possiamo inoltre notare che la vettura adotta un impianto frenante maggiorato. Al posteriore si intravede pure un diffusore dall'aspetto più sportivo. Lo sviluppo è ancora in corso e quindi sicuramente ci sarà modo di vedere nuove foto spia di questo modello in una fase più avanzata con tutti gli elementi di design definitivi.
Le foto spia purtroppo non permettono di dare una sbirciatina all'interno dell'abitacolo. Possiamo comunque aspettarci interni simili a quelli della nuova GLC elettrica dove troviamo l'MBUX Superscreen composto da un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un sistema di infotainment da 14 pollici. Inoltre, per il passeggero anteriore a disposizione c'è un ulteriore schermo da 14 pollici. Se non bastasse, tra gli optional è disponibile l'MBUX Hyperscreen con un display da 39,1 pollici che si estende per tutta la larghezza della plancia.
Motore
Mercedes-AMG Classe E elettrica
Ancora non ci sono informazioni precise sulle specifiche del powertrain. La nuova Mercedes-AMG Classe E elettrica pare che poggerà sulla piattaforma AMG.EA e potrà contare su di una potenza compresa tra 800 e 900 CV, almeno stando ad alcune indiscrezioni. Insomma, le prestazioni saranno davvero molto interessanti. Non rimane che attendere novità sullo sviluppo della nuova Classe E elettrica.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Classe E 200 d Advanced
|163 / 120
|65.127 €
|Classe E 200 Advanced
|204 / 150
|69.234 €
|Classe E 200 d Advanced Plus
|163 / 120
|69.245 €
|Classe E 220 d Advanced
|197 / 145
|70.678 €
|Classe E 200 d AMG Line Advanced
|163 / 120
|71.130 €
|Classe E 200 Advanced Plus
|204 / 150
|73.442 €
|Classe E 220 d 4Matic Advanced
|197 / 145
|73.484 €
|Classe E 220 d Advanced Plus
|197 / 145
|74.796 €
|Classe E 200 d AMG Line Advanced Plus
|163 / 120
|75.247 €
|Classe E 200 AMG Line Advanced
|204 / 150
|75.327 €
|Classe E 220 d AMG Line Advanced
|197 / 145
|76.681 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid Advanced
|204 / 150
|77.266 €
|Classe E 200 d Exclusive Premium
|163 / 120
|77.425 €
|Classe E 220 d 4Matic Advanced Plus
|197 / 145
|77.602 €
|Classe E 200 d AMG Line Premium
|163 / 120
|78.511 €
|Classe E 220 d 4Matic AMG Line Advanced
|197 / 145
|78.938 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid Advanced
|197 / 145
|79.218 €
|Classe E 200 AMG Line Advanced Plus
|204 / 150
|79.444 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced
|204 / 150
|80.072 €
|Classe E 220 d AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|80.798 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid Advanced Plus
|204 / 150
|81.384 €
|Classe E 200 Exclusive Premium
|204 / 150
|81.622 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced
|197 / 145
|82.024 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced
|204 / 150
|82.171 €
|Classe E 200 AMG Line Premium
|204 / 150
|82.708 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid Advanced Plus
|197 / 145
|82.915 €
|Classe E 220 d Exclusive Premium
|197 / 145
|82.976 €
|Classe E 220 d 4Matic AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|83.055 €
|Classe E 220 d AMG Line Premium
|197 / 145
|84.062 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced
|197 / 145
|84.123 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced Plus
|204 / 150
|84.190 €
|Classe E 200 d AMG Line Premium Plus
|163 / 120
|84.617 €
|Classe E 220 d 4Matic Exclusive Premium
|197 / 145
|84.928 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced
|204 / 150
|84.977 €
|Classe E 200 d Exclusive Premium Plus
|163 / 120
|85.531 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus
|197 / 145
|85.721 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|204 / 150
|86.288 €
|Classe E 220 d 4Matic AMG Line Premium
|197 / 145
|86.319 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced
|197 / 145
|86.929 €
|Classe E 200 Exclusive Premium Plus
|204 / 150
|87.728 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|87.826 €
|Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced Plus
|252 / 185
|88.088 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid Exclusive Premium
|204 / 150
|88.466 €
|Classe E 200 AMG Line Premium Plus
|204 / 150
|88.814 €
|Classe E 220 d Exclusive Premium Plus
|197 / 145
|89.082 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|204 / 150
|89.094 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|204 / 150
|89.552 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|197 / 145
|90.028 €
|Classe E 220 d AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|90.168 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|90.632 €
|Classe E 220 d 4Matic Exclusive Premium Plus
|197 / 145
|91.034 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid Exclusive Premium
|197 / 145
|91.113 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid Exclusive Premium
|204 / 150
|91.272 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|204 / 150
|92.358 €
|Classe E 220 d 4Matic AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|92.425 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium
|197 / 145
|92.834 €
|Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|252 / 185
|92.999 €
|Classe E 450 d 4Matic Advanced Plus
|367 / 270
|93.175 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic Exclusive Premium
|197 / 145
|93.919 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid Exclusive Premium Plus
|204 / 150
|94.572 €
|Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid Exclusive Premium
|252 / 185
|95.201 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|204 / 150
|95.658 €
|Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|252 / 185
|96.287 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid Exclusive Premium Plus
|197 / 145
|96.524 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid Exclusive Premium Plus
|204 / 150
|97.378 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|97.610 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|204 / 150
|98.464 €
|Classe E 450 d 4Matic AMG Line Advanced Plus
|367 / 270
|98.629 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|99.330 €
|Classe E 450 d 4Matic Exclusive Premium
|367 / 270
|100.282 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic Exclusive Premium Plus
|197 / 145
|100.416 €
|Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid Exclusive Premium Plus
|252 / 185
|101.307 €
|Classe E 450 d 4Matic AMG Line Premium
|367 / 270
|101.917 €
|Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|252 / 185
|102.393 €
|Classe E 450 d 4Matic Exclusive Premium Plus
|367 / 270
|106.388 €
|Classe E 450 d 4Matic AMG Line Premium Plus
|367 / 270
|108.023 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe E visita la pagina della scheda di listino.