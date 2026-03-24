Nuova MG4X si svela un po' di più, primi dettagli del SUV elettrico

Arrivano maggiori informazioni sulla nuova MG4X, SUV elettrico che presto farà il suo debutto sul mercato cinese e che si caratterizzerà per delle specifiche tecniche interessanti dato che sarà proposto anche in versioni dotate di batterie con tecnologia allo stato semi solido. La casa automobilistica aveva svelato questo nuovo modello di recente senza offrire molti dettagli sulle sue specifiche tecniche. Adesso, grazie a quanto emerso dal solito sito del Ministero dell’Industria e della Tecnologia cinese (MIIT) scopriamo maggiori dettagli della nuova MG4X.

Dimensioni

Nuova MG4X misura 4,50 metri di lunghezza, 1,85 metri di larghezza e 1,62 metri di altezza. Il suo passo è di 2,74 metri. A seconda delle versioni, il peso varia tra 1.640 e 1.755 kg. Il design richiama quello della famiglia MG4, ovviamente rivisto con elementi tipici del mondo dei SUV. Il frontale, in particolare, si caratterizza per la presenza di fari a LED collegati tra loro da una sottile striscia luminosa. Nuova MG4X monta cerchi da 18 pollici e vanta angoli di attacco e di uscita rispettivamente di 18 e 24 gradi. Di profilo possiamo anche notare la presenza di maniglie per le portiere tradizionali e quindi in linea con le nuove direttive cinesi. Al posteriore, la linea del tetto termina con uno spoiler in cui è integrata al suo interno la terza luce di stop. I gruppi ottici sono poi uniti traa loro da una barra luminosa. Il SUV elettrico si potrà avere anche con un tetto panoramico in vetro che sarà disponibile su richiesta.

Gli interni non sono ancora stati mostrati ma possiamo immaginare uno stile minimalista con pulsanti fisici ridotti al minimo. Non mancherà ovviamente la tecnologia a partire da un ampio schermo centrale per le funzioni dell'infotainment. Sappiamo, però, che la vettura sarà dotata della tecnologia Oppo.

Motori

Stando a quanto emerso dalla documentazione del MIIT, la versione base della nuova MG4X sarà dotata di un motore da 125 kW (170 CV). In alternativa, la versione più potente disporrà di un'unità da 150 kW (204 CV). Entrambi questi motori disporranno di una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) la cui capacità non è stata ancora comunicata. Di conseguenza non sappiamo ancora i dati sulle presentazioni e sull'autonomia. Si parla, comunque, di una percorrenza attorno ai 500 km CLTC. Inoltre, con già accennato all'inizio, dovrebbe arrivare anche una versione dotata di batterie allo stato semi solido come su MG4 Urban.

Debutto

Per il momento non ci sono ulteriori informazioni sulla nuova MG4X. La presentazione ufficiale dovrebbe tenersi al prossimo Salone dell'Auto di Pechino che aprirà i battenti alla fine di aprile. Arriverà anche in Europa? Possibile ma bisognerà attendere maggiori informazioni.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/03/2026