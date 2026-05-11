MG 07, ecco le prime immagini ufficiali della nuova fastback

MG ha ufficialmente rilasciato le prime immagini della sua nuova fastback che si chiamerà MG 07. Dopo i primi teaser, finalmente possiamo scoprire l'aspetto di questo nuovo modello che sarà lanciato ufficialmente sul mercato cinese nel corso dell'anno. Ci si attende un prezzo compreso tra 150.000 e 200.000 yuan che al cambio sono circa 18.730 euro - 25.000 euro.

MG 07

ADAS avanzati

MG 07 adotta una linea da ''fastback'' e si caratterizza per un frontale dotato di fari a forma di C contenenti diverse unità LED. Vista di profilo, la MG 07 mette in mostra un passo lungo e sbalzi anteriori e posteriori ridotti. Notiamo poi maniglie a filo con la carrozzeria e cerchi in lega bicolore che permettono di far vedere l'impianto frenante con pinze di colore giallo. La linea del tetto scende progressivamente fino al lunotto in stile coupé. Al posteriore troviamo gruppi ottici a tutta larghezza dalle forme sottili e al centro del portellone è presente il logo MG. La vettura è stata svelata nella colorazione esterna ''Morello Purple''.

Le immagini dell'abitacolo non sono state mostrate e bisognerà pazientare ancora un po' per scoprire come saranno gli interni, sebbene possiamo immaginarci un ambiente dallo stile minimalista come piace molto e caratterizzato da ampi schermi. Parlando della tecnologia, è presente un sensore LiDAR che sarà parte importane dell'avanzata piattaforma di assistenza alla guida Momenta R7 che potrà contare sul chip Momenta X7 sviluppato internamente.

MG 07

La nuova fastback pare che sarà offerta in Cina sia con motorizzazioni elettriche e sia ibride. I dettagli tecnici ancora non li conosciamo con esattezza. Tuttavia, la nuova MG 07 poggerà sulla piattaforma modulare ''Nebula''. Il modello BEV dovrebbe poter contare su di un'architettura a 800 V in grado di consentire ricariche ad altissima potenza.

E in Europa?

Le premesse sembrano essere molto interessanti, per un modello che potrebbe piacere molto anche nel Vecchio Continente. Per il momento, comunque, non sappiamo se arriverà anche in Europa. Bisognerà probabilmente attendere il debutto ufficiale per saperne di più.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/05/2026