SAIC guarda alla Galizia per la fabbrica europea di MG

Non è un mistero che SAIC stia guardando alla Spagna per costruire una fabbrica dove realizzare vetture a marchio MG come parte del suo piano di crescita in Europa. Stando a quanto riporta Reuters e alcune testate spagnole, pare che la casa automobilistica cinese sia interessata alla Galizia e precisamente alla città di Ferrol che si trova nel nord-ovest della Spagna. Conferme ufficiali non ce ne sono ma va detto che il Presidente della Giunta della Galizia Alfonso Rueda ha visitato la sede centrale di SAIC a Zhengzhou, nell'ambito di un viaggio volto ad attrarre investimenti dalla Cina nella regione.

Una lunga ricerca

La ricerca è stata lunga e SAIC avrebbe valutato anche ulteriori opportunità. Infatti, oltre alla Spagna sono stati presi in considerazione altri Paesi tra cui l'Ungheria. Alla fine, però, è stata scelta la Spagna. Sono stati poi valutati diversi possibili siti al'interno del Paese. Come ricordano i colleghi spagnoli di Faro De Vigo, SAIC ha visitato il porto di Vigo, il parco industriale di Plisan, oltre alle località di As Pontes, Narón e Ferrol.

MG4 Urban

Dopo lunghe analisi, pare che i cinesi abbiamo quindi scelto Ferrol, con l'intenzione di costruire l'impianto produttivo nella zona portuale della città galiziana. Dunque, sarebbe stata anche individuata l'area esatta all'interno della zona del porto spagnolo con le infrastrutture che comunque dovranno essere prima adeguate. Al riguardo, ci potrebbero essere delle problematiche con le attività di Windwaves. Di cosa stiamo parlando? L'azienda specializzata in strutture fisse e galleggianti per turbine eoliche offshore si è aggiudicata una concessione trentennale per un impianto di 7 ettari con uno stabilimento di assemblaggio di 10.000 metri quadrati. La costruzione non è ancora iniziata e, secondo alcune fonti, sono in corso trattative con la Xunta, la società regionale galiziana, per garantire la compatibilità dell'arrivo di SAIC con le attività già esistenti di Windwaves in Galizia.

Tornando alla fabbrica di SAIC, pare che l'obiettivo sia quello di un sito in grado di produrre ogni anno 120 mila autovetture MG. Inizialmente, dovrebbero essere prodotte vetture a partire da kit di assemblaggio provenienti dalla Cina. Ecco il perché dell'importanza del porto dato che tutti i componenti delle auto arriveranno via mare attraverso container. Le discussione tra SAIC e le autorità spagnole stanno andando avanti e non possiamo fare altro che attendere un annuncio ufficiale per capire esattamente i piani del marchio cinese.

Fonte: Reuters

Fonte: Faro De Vigo

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/05/2026