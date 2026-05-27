MG 4X debutta in Cina, batterie allo stato semi solido per il SUV elettrico

Ci siamo, in Cina ha fatto il suo debutto ufficiale la nuova MG 4X, un SUV elettrico di segmento C che si caratterizza per un dettaglio tecnico molto importante. Infatti, alcune versioni dispongono di una batteria allo stato semi solido. Solitamente queste batterie si trovano su vetture di ben altra categoria ma MG ha deciso di ''democratizzarle''. Infatti, le troviamo anche nella nuova MG4 Urban. Basato sulla piattaforma ''Nebula'' di SAIC, il nuovo SUV è proposto in 4 versioni con due powertrain differenti.

MG 4X

Esterni e interni

Nuova MG 4X misura 4.500 mm lunghezza x 1.849 mm larghezza x 1.621 mm altezza, con un passo è di 2.735 mm. Il linguaggio di design è quello della famiglia MG4, caratterizzato da un frontale dove troviamo fari collegati tra loro da una sottile striscia luminosa. Al posteriore, invece, ci sono gruppi ottici a tutta larghezza con un design simile a quello dell'attuale MG4.

Salendo a bordo troviamo il classico ambiente minimalista che piace molto in Cina, con i comandi fisici davvero ridotti all'essenziale. Dietro al volante multifunzione a 2 razze troviamo un quadro strumenti digitale d 10,25 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato un ampio display touch del sistema infotainment da 15,6 pollici che è basato su di una piattaforma software sviluppata da OPPO. Il selettore della trasmissione è montato sul piantone dello sterzo, mentre sul tunnel centrale troviamo i portabcchieri e il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

MG 4X, interni

Si può avere anche un ampio tetto panoramico in vetro che permette di enfatizzare la sensazione di spazio all'interno dell'abitacolo.

Motori e autonomia

Nuova MG 4X si potrà avere con due powertrain differenti con potenze massime di 125 kW (170 CV) e 150 kW (204 CV). A disposizione due batterie. La prima è quella dotata della tecnologia allo stato semi solido con una capacità di 53,9 kWh. La seconda è del tipo LFP con una capacità di 64,2 kWh. L'autonomia? Rispettivamente di 510 km e 610 km ma secondo il ciclo CLTC.

Per quanto riguarda i sistemi ADAS, la nuova MG 4X sarà proposta con due opzioni: Free Edition e Smart Edition. La prima permette di disporre di un'assistenza alla guida di Livello 2, mentre la più sofisticata Smart Edition offre il Livello 2+ grazie a una più completa suite di sensori.

MG 4X, profilo

Prezzi

Quanto costa in Cina la nuova MG 4X? I prezzi sono compresi tra 99.800 yuan (12.600 euro) a 116.800 yuan (14.780 euro).

Anche in Europa?

Per il momento non lo sappiamo ma sulla carta potrebbe essere un modello interessante sebbene nel medesimo segmento ci sia già la MGS5.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/05/2026