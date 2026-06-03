MG ha scelto la Spagna: in Galizia costruirà le sue nuove auto

MG sta crescendo rapidamente in Europa grazie a una gamma sempre più ampia e completa. Per poter essere ancora più protagonista nel mercato del Vecchio Continente, MG produrrà le sue future auto direttamente in Europa. Il marchio controllato dal Gruppo SAIC andrà infatti a costruire una nuova fabbrica in Spagna e precisamente in Galizia. La costruzione dovrebbe partire il prossimo anno, con la fabbrica che dovrebbe iniziare le sue attività nel 2028.

120 mila auto all'anno

Secondo quanto specificato nel comunicato ufficiale, una volta che l'impianto sarà andato a regime, dovrebbe essere in grado di garantire una produzione fino a 120 mila auto all'anno. La fabbrica sarà ovviamente molto importante per l'economia locale dato che dovrebbe andare a creare circa 2.000 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti. Il nuovo impianto sarà molto di più che una semplice fabbrica in cui costruire auto. Infatti, stando a quanto sappiamo oggi, ci sarà un vero e proprio polo logistico. Secondo le autorità spagnole, lo stabilimento utilizzerà numerosi componenti prodotti localmente. Dunque, sfrutterà una catena di fornitura locale.

Ci sarà comunque modo di saperne di più su questo progetto nel corso dei prossimi mesi.

MG S9

MG sempre più protagonista in Europa

Questo impianto permetterà a MG di crescere ancora più rapidamente in Europa, riducendo la dipendenza dalle importazioni. In questo modo, sarà anche in grado di aggirare i dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina. Non sappiamo ancora quali vetture saranno prodotte nella nuova fabbrica ma pare chiaro che è destinata a diventare un hub fondamentale per il futuro della casa automobilistica.

Con lo stabilimento in Spagna, MG punta a espandere significativamente la produzione e l'approvvigionamento locali, collaborando al contempo più strettamente con partner tecnologici, istituti di ricerca e fornitori europei. L'attenzione si concentra sulla tecnologia delle batterie, sui sistemi di mobilità intelligenti e sulle soluzioni per l'energia pulita.

Investendo nelle competenze locali, in una presenza europea più forte e in un ecosistema automobilistico più competitivo, stiamo accelerando il percorso dell'Europa verso un futuro della mobilità più intelligente e sostenibile.

Così ha commentato William Wang, CEO di MG Europe.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/06/2026