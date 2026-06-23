BYD Seal 08, ecco l'abitacolo: pronta al debutto con ricarica flash e 900 km di autonomia

Il lancio sul mercato in Cina è atteso per il 2 luglio ma i preordini sono già partiti. Pariamo della nuova BYD Seal 08, una berlina lunga circa 5,2 metri che sarà proposta sia in versione 100% elettrica e sia in quella Plug-in. Modello che adotta le ultime tecnologie della casa automobilistica cinese e cioè la Blade Battery 2.0 e il supporto al Flash Charging. Si tratta del nuovo modello di punta della serie Ocean del marchio cinese di cui adesso sono stati svelati maggiori dettagli per quanto riguarda gli interni.

Stile minimalista e ampi schermi

Per la nuova BYD Seal 08 si potrà scegliere tra 4 colorazioni per gli interni: Cloud Frost Rice, Dawn Rice, Misty Brown e Night Purple. All'interno, la berlina presenta uno stile minimalista come piace molto soprattutto in Cina. La quasi totalità delle funzioni della vettura si gestiscono quindi attraverso l'ampio display touch centrale. Si tratta di una soluzione che offre vantaggi dal punto di vista del design ma che rende più macchinosa la gestione di alcune opzioni del veicolo, soprattutto se ci si trova in movimento.

BYD Seal 08

Dietro al volante a 3 razze c'è il pannello della strumentazione digitale. Sul tunnel centrale possiamo invece osservare la presenza di un pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Dimensioni e motori

Tra pochi giorni scopriremo tutti i dettagli della nuova BYD Seal 08 che misura 5.150 mm lunghezza x 1.999 mm larghezza x 1.505 mm altezza, con un passo di 3.030 mm. Elettrica e Plug-in come scrivevamo all'inizio.

Il modello elettrico sarà offerto con un solo motore o con un doppio motore, con potenze che possono arrivare fino a 693 CV, quanto basta per poter accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi. L'autonomia arriva fino a 900 km ma secondo il ciclo CLTC notoriamente molto più generoso di quello WLTP. Architettura a 800 V e Blade Battery 2.0 consentiranno il supporto al Flash Charging per fare un pieno di energia in una manciata di minuti: dal 10% al 97% in circa 9 minuti.

BYD Seal 8

La BYD Seal 08 sarà poi offerta anche in versione Plug-in con il sistema ibrido DM-i. Ci sarà quindi un motore benzina da 1,5 litri che eroga 156 CV e un motore elettrico da 299 CV. L'auto potrà percorrere fino a 400 km CLTC, grazie a una batteria LFP da 45,36 kWh. È stato inoltre già preannunciato che la berlina sarà disponibile anche nella versione DM-p, dotata di due motori elettrici con una potenza combinata di 544 CV.

Sul fronte della sicurezza, la vettura è dotata di un sensore LiDAR montato sul tetto, che supporta il sistema di assistenza alla guida God's Eye B di BYD.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/06/2026