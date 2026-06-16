BYD apre a Bologna la prima stazione Flash Charging italiana

BYD corre in Europa dove non vuole limitarsi a vendere auto elettriche e Plug-in. La casa automobilistica cinese intende infatti offrire un completo ecosistema che include pure stazioni di ricarica ad altissima potenza dove poter fare un pieno di energia in pochi minuti. Dopo aver inaugurato le prime stazioni Flash Charging in Europa, adesso è il turno dell'Italia. A Bologna e precisamente presso lo showroom Denza Barchetti è stato installato il primo hub per la ricarica con potenze fino a 1.500 kW.

Dal 10% al 97% in 9 minuti

La nuova infrastruttura rappresenta un importante passo avanti nella strategia di crescita di BYD per il Vecchio Continente. I numeri delle stazioni di ricarica Flash Charging sono davvero impressionanti. Grazie alla possibilità di poter erogare fino a 1.500 kW, i modelli BYD compatibili potranno passare dal 10% al 70% della batteria in 5 minuti e dal 10% al 97% in 9 minuti. Al momento, in Italia solo i modelli Denza Z9GT e Denza D9 Super Hybrid DM-i che dispongono della nuova batteria Blade Battery 2.0 possono sfruttare al massimo le potenzialità di questa infrastruttura. In futuro, comunque, arriveranno altri modelli in grado di offrire prestazioni in ricarica così elevate.

Comunque, per dare un termine di paragone, oggi, mediamente le colonnine ultrafast offrono una potenza massima di 300-350 kW. Quelle che vanno oltre sono ancora poche ma nel caso di BYD si parla addirittura di 1.500 kW. Insomma, un bel salto. Chiaramente, anche chi non può sfruttare al massimo le potenzialità di tale infrastruttura potrà ricaricare.

Obiettivo: 3.000 stazioni Flash Charging entro il 2027

Le prime stazioni di ricarica Flash Charging che BYD sta installando in Europa sono parte di un piano più grande e decisamente ambizioso. Infatti, entro il 2027 la casa automobilistica punta a installare e rendere operative 3.000 stazioni Flash Charging in tutta Europa con l'obiettivo di stimolare la diffusione delle auto elettriche. Insomma, per l'Italia, Bologna diventa il punto di partenza per la creazione di un'infrastruttura di nuova generazione che nel corso dei prossimi mesi diventerà sempre più capillare.

Alla cerimonia di inaugurazione a Bologna ha presenziato Stella Li, Executive Vice President di BYD.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/06/2026