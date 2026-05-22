Flash Charging e lusso asiatico: Denza inaugura lo showroom italiano con ricarica a 1.500 kW

Il brand premium cinese apre a Bologna il suo primo concessionario con Z9GT, D9 e tecnologia di ricarica ultra rapida Flash Charging

Nel panorama automotive europeo debutta ufficialmente Denza (guarda la homepage di Denza), marchio premium di BYD, che avvia le proprie attività commerciali in Italia con il primo showroom italiano sviluppato insieme al gruppo Barchetti.

Apertura nel capoluogo emiliano

Il nuovo autosalone sorge a Bologna, invia Agucchi 74/6, all’interno di uno spazio di oltre 500 metri quadrati dedicato ai primi modelli del costruttore cinese destinati al nostro mercato. A sottolineare l’importanza strategica dell’apertura è stato Alessandro Grosso, country manager del marchio, che ha evidenziato il ruolo centrale del capoluogo emiliano per il settore automotive nazionale.

Denza: la cerimonia di inaugurazione dello showroom a Bologna

Tecnologia e ricarica ultra rapida

All’interno della struttura verrà installata la prima stazione Flash Charging del brand nel Paese, capace di raggiungere una potenza massima di 1.500 kW. La tecnologia consente ai modelli compatibili di passare dal 10% al 70% della batteria in circa cinque minuti.

Denza: la shooting brake elettrica Z9GT con 1.156 CV di potenza massima

Z9GT: shooting brake da record

Tra le protagoniste dell’esposizione c’è la Z9GT, shooting brake disponibile sia elettrica sia ibrida plug-in (guarda Denza Z9GT). La versione full electric adotta un sofisticato powertrain a tre motori con una potenza complessiva di 1.156 CV e 1.210 Nm di coppia. La batteria da 122,5 kWh permette un’autonomia superiore ai 600 km, mentre il listino parte da un prezzo di 116.450 euro.

Denza: la monovolume di lusso D9 con 353 CV complessivi di potenza massima

D9: comfort e autonomia elevata

Accanto alla Z9GT debutta anche la monovolume D9, progettata per offrire spazio e comfort ai passeggeri (guarda Denza D9). Il sistema ibrido plug-in combina un motore benzina turbo con due unità elettriche per una potenza di 353 CV totali. La batteria da 58,9 kWh consente di percorrere oltre 200 km in modalità elettrica. Il modello sarà proposto sul mercato italiano con prezzi a partire da 79.950 euro. Cosa ne dite dell'arrivo di questo marchio cinese premium in Italia? Vi interessano i suoi modelli? Fatecelo sapere.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/05/2026