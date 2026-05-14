Il video di Daniel Craig - James Bond al volante della Denza Z9GT

Lo sappiamo tutti, il James Bond interpretato da Daniel Craig è morto in No Time to Die, e in attesa di conoscere chi vestirà i panni del nuovo 007 negli anni a venire, l'attore che negli ultimi film ha prestato il volto all'agente segreto più famoso del mondo abbandona l'Aston Martin DB5 per farsi testimonial della cinese Denza Z9GT.

Tema del suo primo video da ambassador? Il cambiamento e l'emozione di rinnovare le vecchie versioni di noi stessi, le identità passate.

''La vita non ci chiede forse di uscire dall'ombra e abbracciare il nuovo?'', chiede Craig al silente ascoltatore di un soliloquio molto ispirato dalla voglia disperata di farci passare all'elettrico.

Di chi si tratta? Di un povero cane che a un certo punto viene opportunamente sbarcato dall'auto quando il nostro eroe, per dimostrare la propria evoluzione... torna a fare sgommate e traversi come nei film che l'hanno reso famoso. Ma questa volta, li fa a pile. Senza sparare a nessuno. Peccato.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/05/2026