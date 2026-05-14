Video

Il video di Daniel Craig - James Bond al volante della Denza Z9GT

Avatar di Emanuele Colombo,

19 fa - Daniel Craig addio ad Aston Martin: il nuovo 007 elettrico guida la Denza Z9GT. Il video

Daniel Craig passa da James Bond a testimonial per la cinese Denza Z9GT. Guarda il video ispirato al "cambiamento"

Lo sappiamo tutti, il James Bond interpretato da Daniel Craig è morto in No Time to Die, e in attesa di conoscere chi vestirà i panni del nuovo 007 negli anni a venire, l'attore che negli ultimi film ha prestato il volto all'agente segreto più famoso del mondo abbandona l'Aston Martin DB5 per farsi testimonial della cinese Denza Z9GT.

Tema del suo primo video da ambassador? Il cambiamento e l'emozione di rinnovare le vecchie versioni di noi stessi, le identità passate.

''La vita non ci chiede forse di uscire dall'ombra e abbracciare il nuovo?'', chiede Craig al silente ascoltatore di un soliloquio molto ispirato dalla voglia disperata di farci passare all'elettrico.

Di chi si tratta? Di un povero cane che a un certo punto viene opportunamente sbarcato dall'auto quando il nostro eroe, per dimostrare la propria evoluzione... torna a fare sgommate e traversi come nei film che l'hanno reso famoso. Ma questa volta, li fa a pile. Senza sparare a nessuno. Peccato.

VEDI ANCHE
Denza Z: la rivale elettrica cinese della Porsche 911
Arriva Denza Z e mette nel mirino Porsche 911, parola di James Bond
Una Triumph TF 250-X dotata di lanciafiamme per il nuovo videogioco di James Bond
Stuntman di James Bond su Land Rover Defender al Rally del Galles
Non è un film: lo stuntman di James Bond in gara su Defender
Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/05/2026
Tags
james bond
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

Gli articoli di Emanuele

Logo BYD
BYD
Vedi anche